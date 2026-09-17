XEM CLIP (nguồn: CSGT cung cấp)



Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 7h30 ngày 17/9, trong khi làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại khu vực ngã tư Đàm Quang Trung - Cổ Linh, Thiếu tá Bùi Hồng Long và Thiếu tá Nguyễn Danh Lưu, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT Công an TP, nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ người dân.

Lúc này, trên ô tô mang biển kiểm soát 20A-938.XX có anh Nguyễn Văn T. (SN 1977, trú tại Thái Nguyên) đang bị đau thận cấp. Người đàn ông rơi vào tình trạng bất tỉnh, cần nhanh chóng được đưa đến bệnh viện.

Nhận thấy tình huống khẩn cấp, trong điều kiện trời mưa lớn, tổ công tác lập tức báo cáo ban chỉ huy đơn vị, đồng thời sử dụng xe mô tô chuyên dụng dẫn đường cho phương tiện chở bệnh nhân.

Chiến sĩ CSGT đưa người đàn ông vào viện cấp cứu. Ảnh: CACC

Các chiến sĩ CSGT nhanh chóng hỗ trợ phương tiện di chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để người bệnh được cấp cứu kịp thời.

Nhờ sự hỗ trợ của lực lượng CSGT, anh T. đã được đưa đến bệnh viện an toàn. Hiện bệnh nhân đang được các bác sĩ điều trị.