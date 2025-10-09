Tính đến ngày 9/10, anh Đinh Bạt Hoàng (30 tuổi, TPHCM) và nhóm bạn 20 người đã có 3 ngày 2 đêm tham gia cứu hộ bà con vùng ngập ở tỉnh Thái Nguyên.

Video đội của anh Hoàng tham gia cứu hộ ở vùng ngập Thái Nguyên

Anh Hoàng chia sẻ, trưa 7/10, anh cùng nhóm bạn đến từ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Nội... có mặt tại Thái Nguyên cùng các phương tiện cứu trợ như ca nô, xuồng máy.

16h cùng ngày, sau khi nắm rõ tình hình ngập lụt tại đây, đội của anh bắt đầu hoạt động.

“Tôi cùng anh Vũ Minh Hùng - đội trưởng Đội xuồng cứu hộ - và các anh em tham gia tập trung vào công tác cứu người, chứ không phân phát thực phẩm.

Với các phương tiện cứu hộ và kỹ năng lái xuồng chuyên nghiệp của một số thành viên, chúng tôi đã tiếp cận những vùng ngập sâu, nước chảy xiết, nơi bà con bị cô lập, để đưa họ ra ngoài an toàn”, anh Hùng chia sẻ.

Trong 2 đêm 7-8/10, đội của anh Hoàng chạy khắp các phường ngập sâu của Thái Nguyên như Linh Sơn, Phan Đình Phùng, Quan Triều... cứu được gần 600 người ra khỏi vùng ngập.

Trong số những lần cứu hộ, anh Hoàng nhớ nhất là 2 tiếng đồng hồ nghẹt thở vượt qua quãng đường 1,5km nước xiết để cứu ông lão 70 tuổi bị liệt, mắc kẹt trong căn nhà ngập sâu, chiều 8/10.

“Nhà ông lão ở phường Quan Triều. Chúng tôi đã có cuộc giải cứu cam go và cân não”, anh Hoàng nói.

Anh kể, đầu giờ chiều, anh nhận được cuộc gọi cầu cứu từ người thân của một ông lão bị liệt suốt 2 năm. Ông phải ăn qua ống truyền vào dạ dày, tuyệt đối không được để dính nước, nếu không sẽ có nguy cơ nhiễm trùng.

Qua khảo sát, nhóm được biết quãng đường vào nhà ông ngập sâu và nước chảy xiết, rất khó để di chuyển. Đây là một trong những vùng ngập nặng nhất của phường, các đội cứu hộ khó tiếp cận.

"Chúng tôi phải cử người đi tiền trạm vì đoạn đường vào nhà chỉ dài khoảng 1,5km nhưng rất khó đi. Trên đường có nhiều rào, mái tôn, vật nhọn tiềm ẩn nguy hiểm. Đội tiền trạm phải dọn bớt vật cản để xuồng di chuyển an toàn. Trong lúc làm, một người trong nhóm bị mái tôn cứa đứt chân, phải nhập viện khâu nhiều mũi", anh Hoàng kể.

Video cứu ông lão 70 tuổi bị liệt ra khỏi vùng ngập

14h, nhóm bắt đầu xuất phát. 6 thành viên cùng nhau vác chiếc xuồng hơi nặng gần 300kg, vượt hơn 500m đường cạn, tay run, chân mỏi như muốn rụng rời. Khi tiếp cận được đoạn nước ngập, đội tiếp tục chèo xuồng vượt thêm 1,5km nước xiết để vào nhà cụ ông.

“Đi đoạn đường 1,5km ấy còn cực hơn đi 60km sông Hồng. Chúng tôi mất rất nhiều thời gian mới vượt qua được. Trong lúc di chuyển, 3 chiếc xuồng lần lượt bị thủng do va phải vật cản, đội lại phải thay xuồng khác mới có thể tiến sâu hơn”, anh nhớ lại.

Khi đến nơi, anh Hoàng thấy căn nhà cụ ông khá cao nhưng vẫn ngập hết tầng một. Người thân cho biết nhà đã hết đồ ăn, thuốc men cũng cạn, trong khi cụ cần được đưa đi tái khám gấp.

Ngay lập tức, đội cứu hộ bế ông lão từ tầng 2 xuống tầng 1, đưa lên xuồng máy và ra khỏi vùng ngập. Sau đó, gia đình đưa ông đến bệnh viện điều trị. Lúc đó là 16h.

"Màn cứu hộ kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Dù gian nan nhưng khi cứu được ông lão ra ngoài, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, đội lại lên xuồng, ứng cứu những trường hợp khó khăn khác.

“Chúng tôi cứu được nhiều người, từ em bé mới vài tháng tuổi, bà bầu cho đến những cụ già. Lần cứu hộ nào cũng cam go và đáng nhớ”, anh Hoàng nói.

Suốt quá trình cứu hộ, anh Hoàng chứng kiến nhiều cảnh tượng thương tâm, thấu hiểu hơn nỗi khốn khó của bà con vùng ngập. Anh cũng cảm nhận rõ sự biết ơn và xúc động của người dân khi được đưa ra khỏi cảnh cô lập.

“Họ nói chúng tôi đã giành giật sự sống từ tay tử thần, rằng bản thân họ như được hồi sinh, sống thêm một kiếp mới. Những lời ấy khiến tôi vừa xúc động, vừa thương xót”, anh Hoàng chia sẻ.

Sáng 9/10, đội của anh tiếp tục tham gia cứu hộ ở điểm ngập sâu thuộc phường Sông Công. Anh tin tưởng sức bền và sự tận tâm của đội sẽ cứu thêm được nhiều hoàn cảnh đáng thương do ngập lụt.

Ảnh và video: Nhân vật cung cấp