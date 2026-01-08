Sáng nay, Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân phối hợp với chính quyền phường Bãi Cháy và tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ trao bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân liệt sĩ Phạm Văn Tuân.

Chuẩn Đô đốc Trần Xuân Văn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 1 Hải quân trao bằng theo quyết định của Thủ tướng.

Liệt sĩ Phạm Văn Tuân sinh năm 1978, quê xã Tân Học, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình (nay là xã Đông Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên). Ông công tác tại Đại đội Trinh sát, Phòng Tham mưu, Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân, giữ cương vị Tiểu đội trưởng.

Trao bằng "Tổ quốc ghi công” cho thân nhân liệt sĩ Phạm Văn Tuân

Tháng 9/2024, ông được lựa chọn thực hiện nhiệm vụ tại đảo Tốc Tan A thuộc quần đảo Trường Sa. Trong quá trình làm nhiệm vụ, ông đã anh dũng hy sinh lúc 7h30 ngày 18/3/2025, hưởng dương 48 tuổi.

Gần 30 năm gắn bó với Quân chủng Hải quân, hơn 20 năm tuổi đảng, ông đã được Nhà nước trao tặng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Huy chương Quân kỳ Quyết thắng, cùng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp.

Liệt sĩ Phạm Văn Tuân hy sinh tại đảo Tốc Tan A

Lữ đoàn 147 là đơn vị ông gắn bó lâu nhất trong cuộc đời binh nghiệp, nơi ông dành nhiều tình cảm và tâm huyết để góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

"Chúng ta vô cùng thương tiếc và rất đỗi tự hào về đồng chí Phạm Văn Tuân, người đã phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ Hải quân”. Chúng ta tiếc thương bởi một trái tim nhân hậu lại ra đi khi tuổi đời còn trẻ, với khát vọng cống hiến góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng chí ra đi là niềm tiếc thương vô hạn và là sự mất mát không gì có thể bù đắp được", chuẩn Đô đốc Trần Xuân Văn chia sẻ.

Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Phạm Văn Tuân

Cùng ngày, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Phạm Văn Tuân được tổ chức trang nghiêm tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Hà Tu (tỉnh Quảng Ninh), khép lại một đời binh nghiệp tận hiến, để lại dấu ấn bền sâu trong lòng đồng đội và nhân dân.

Trước đó, vào ngày 3/1, Lữ đoàn 147 (Vùng 1 Hải quân) cũng phối hợp cùng tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ trao bằng “Tổ quốc ghi công” cho liệt sĩ Đàm Quang Mạnh, đồng đội của liệt sĩ Phạm Văn Tuân. Liệt sĩ Mạnh và liệt sĩ Tuân cùng hy sinh lúc 7h30 ngày 18/3/2025 tại đảo Tốc Tan A.

Lễ trao bằng “Tổ quốc ghi công” cho liệt sĩ Đàm Quang Mạnh

Liệt sĩ Đàm Quang Mạnh sinh năm 2005 (quê xã Tiền An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh - nay là phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh), thuộc Đại đội Trinh sát, Phòng Tham mưu, Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân. Chiến sĩ Mạnh xung phong đi thực hiện nhiệm vụ ở Trường Sa từ tháng 9/2024.