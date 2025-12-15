5h30 sáng, trên sân cảng, các chiến sĩ có mặt đầy đủ xếp hàng chỉnh tề tập thể dục.

Mỗi động tác vươn vai, mỗi nhịp chạy tại chỗ như đánh thức cơ thể và tinh thần.

Ngay sau đó, các chiến sĩ trở về tàu, nhanh nhẹn gấp chăn, chỉnh nội vụ theo đúng điều lệnh. Từng nếp gấp vuông vắn như nói thay nếp sống kỷ luật đã ăn sâu vào máu thịt. Chiến sĩ hàng hải Tô Chí Dũng (áo trắng) cười: “Chúng tôi gọi đây là kỷ luật bằng những nếp gấp. Chăn màn, nội vụ không gọn gàng thì không yên tâm được”.

7h, khi nhà bếp bắt đầu tỏa mùi cơm nóng thì phía sau, tổ hậu cần cũng có mặt tại khu đất tăng gia. Bên hông quân cảng, có những luống rau muống, cải ngọt và hành lá, có cả vài chuồng nuôi gà, vịt gọn gàng. Trong điều kiện đất ít, nước mặn, các chiến sĩ phải cải tạo đất từng chút một để giữ màu xanh.

Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Quyền (nhân viên nấu ăn, Hải đội 1, Lữ đoàn 125) chia sẻ: “Bữa ăn ngon góp phần giữ vững tinh thần bộ đội. Chúng tôi coi rau xanh là bạn đồng hành chiến lược”.

Bữa cơm sáng được chuẩn bị gọn gàng với cháo thịt băm, rau luộc, trứng gà do chính tay anh em nuôi trồng, chế biến. Không khí ấm cúng, tiếng cười nói rôm rả vang khắp khoang ăn.

Sau giờ ăn sáng, cán bộ, chiến sĩ bước vào kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ tàu theo lịch.

Công tác này là một phần trong việc thực hiện cuộc vận động 50 - “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Từng con ốc, từng bộ lọc dầu, máy thông tin đều được rà soát kỹ càng.

Đại úy Trần Công Thiết - Thuyền trưởng tàu Trường Sa 10 trực tiếp kiểm tra buồng máy. Anh chia sẻ: “Chúng tôi xác định bảo trì là giữ sức chiến đấu. Mỗi giọt dầu không rò rỉ, mỗi mạch điện không chập chờn là một lời cam kết với biển”.

Buổi sáng còn là thời gian cho các ca học chính trị. Hôm nay, cả Hải đội tập trung tại Phòng Hồ Chí Minh để nghe thông tin thời sự, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết mới. Không khí nghiêm túc nhưng không căng thẳng. Giữa những bài giảng là tiếng hỏi đáp, tranh luận sôi nổi về tình hình Biển Đông, về yêu cầu đổi mới phương pháp huấn luyện hiện đại.

15h, sau giấc ngủ trưa ngắn, cả Hải đội bước vào giờ huấn luyện điều lệnh, đội hình đội ngũ. Trên sân bê tông cạnh quân cảng, hàng lối chỉnh tề, khẩu lệnh vang rền. Từng bước chân đều tắp, từng động tác quay trái, quay phải rắn chắc như một khối thống nhất. Tiếng giày nện xuống đất, tiếng hô nhịp nhàng làm rung động cả một góc doanh trại.

Trung tá Trần Anh Tuấn, Nghiệp vụ Hàng hải, Hải đội 1 cho biết: “Kỹ năng điều lệnh là nền tảng rèn tác phong. Không có sự đồng bộ trong đội ngũ thì không thể có sự phối hợp tốt trong chiến đấu”.

Khi mặt trời đỏ rực dần hạ xuống phía chân trời cũng là lúc các hoạt động văn hóa, văn nghệ bắt đầu. Một sân khấu dã chiến được dựng ngay trên boong tàu. Bóng điện nhỏ, loa kéo, vài ghế nhựa là đủ cho một buổi sinh hoạt gắn kết.

Một nhóm chiến sĩ trẻ ngồi tựa lan can hát “Biển hát chiều nay”. Không ai bảo ai, cả con tàu như lắng lại trong tiếng hát hòa cùng tiếng sóng vỗ. Ở một góc khác, một chiến sĩ đang cặm cụi viết nhật ký. “Em ghi lại từng khoảnh khắc để sau này đọc lại, nhớ rằng mình đã có những tháng ngày thật đẹp trên biển", chiến sĩ này nói.

Một số chiến sĩ khác tranh thủ viết thư về nhà. Dù tàu lắc nhẹ khiến nét chữ có phần run rẩy, nhưng thư vẫn đầy ắp cảm xúc. Có anh viết cho mẹ, cho người yêu, có anh chỉ kể về một bữa cơm ngon hay nụ cười của đồng đội mới quen.

Khi đồng hồ điểm 21h30, tiếng còi báo giờ ngủ vang lên. Ngoài khơi xa, tiếng sóng vẫn vỗ nhẹ vào mạn tàu. Các chiến sĩ Hải đội 1 lại chìm vào giấc ngủ trong tư thế sẵn sàng. Một ngày nữa khép lại, không có tiếng súng, nhưng vẫn đầy thử thách và luôn có những con người đang thầm lặng giữ vững chủ quyền Tổ quốc từ giữa trùng khơi. Trên boong, một chiến sĩ trẻ khẽ gấp lại cuốn nhật ký, nơi có dòng chữ nắn nót: “Ngày mai, tàu lại ra khơi”.