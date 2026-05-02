Chiều 2/5, ô tô nườm nượp đổ về TPHCM sau kỳ nghỉ lễ, khiến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (hướng Lâm Đồng - Đồng Nai) ùn xe kéo dài khoảng 6km.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, khoảng 14h30 cùng ngày, ô tô từ Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đồng Nai dồn về cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, khiến mật độ phương tiện tăng đột biến.

Tại nhiều đoạn, xe di chuyển chậm, nối đuôi kéo dài, có lúc gần như đứng yên.

Đáng chú ý, tại Km88+100 qua xã Xuân Quế (Đồng Nai) xảy ra va chạm liên hoàn giữa 5 ô tô, khiến giao thông càng khó khăn, phương tiện di chuyển chậm, ùn ứ kéo dài.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT phối hợp đơn vị vận hành cao tốc nhanh chóng có mặt, phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trong khi đó, một số tài xế nôn nóng đã cho xe đi vào làn dừng khẩn cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Một ô tô con sau va chạm bị hư hỏng phần đầu, túi khí bung, dừng trên làn khẩn cấp cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Anh Đình Tài, một tài xế, cho biết ùn ứ kéo dài trên cao tốc khiến việc di chuyển của anh và nhiều người gặp khó khăn, thời gian hành trình kéo dài hơn dự kiến.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến giao thông ùn tắc khoảng 6km; nhiều phương tiện chủ động rời cao tốc tại nút giao Quốc lộ 56 để tìm hướng di chuyển khác.

Đến khoảng 17h, tình trạng ùn ứ vẫn tiếp diễn, dòng xe xếp hàng dài trên tuyến.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết, lưu lượng phương tiện trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây hướng về TPHCM đang tăng cao. Lực lượng chức năng khuyến cáo tài xế chủ động lựa chọn lộ trình thay thế như Quốc lộ 1 hoặc các hướng khác để giảm tải.

Đồng thời, CSGT đề nghị tài xế giữ khoảng cách an toàn, quan sát phương tiện phía trước, không vượt sai quy định, đi đúng làn đường và tuyệt đối không đi vào làn dừng khẩn cấp.