Hôm 19/2, CEO Sam Altman của OpenAI và CEO Dario Amodei của Anthropic đã có một tình huống bối rối khi chọn không nắm tay nhau trong bức ảnh chụp chung với các nhà lãnh đạo chính trị và công nghệ.

Sự việc diễn ra trên sân khấu Hội nghị Thượng đỉnh Tác động AI Ấn Độ (India AI Impact Summit), với sự góp mặt của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và CEO Google Sundar Pichai.

Khi Thủ tướng Modi giơ tay Altman và Pichai lên cao trong tiếng vỗ tay của khán giả, những người khác trên sân khấu cũng làm theo.

Tuy nhiên, Altman và Amodei, dù đứng ngay cạnh nhau, lại chọn cách giơ nắm đấm lên không trung thay vì nắm tay đối phương.

Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Siddharth Bhatia, nhà đồng sáng lập công ty khởi nghiệp AI Puch AI, bình luận trên nền tảng X: "Khi nào AGI (Trí tuệ nhân tạo tổng quát) xuất hiện? Đó là ngày Dario và Sam nắm tay nhau".

Trong khi đó, Justine Moore, đối tác đầu tư tại Andreesen Horowitz, chia sẻ bức ảnh với dòng trạng thái: "Khi bạn bị buộc phải làm bài tập nhóm với đối thủ".

Khoảnh khắc này diễn ra trong bối cảnh cuộc đua giành thị phần toàn cầu giữa ChatGPT của OpenAI và Claude của Anthropic đang ngày càng khốc liệt. Gần đây, hai công ty đã liên tục công kích nhau xoay quanh việc tích hợp quảng cáo vào mô hình AI.

Tháng trước, Anthropic đã phát sóng quảng cáo tại sự kiện thể thao Super Bowl nhằm chế giễu kế hoạch thử nghiệm quảng cáo của OpenAI đối với người dùng miễn phí và người đăng ký ChatGPT Go tại Mỹ.

Đáp lại, Altman gọi hành động này là "rõ ràng không trung thực" và chỉ trích Anthropic dùng quảng cáo lừa dối để công kích một kế hoạch chưa thành hình.

Ngược lại, Giám đốc khách hàng của Anthropic, Paul Smith, ám chỉ OpenAI chỉ thích tạo "những tiêu đề hào nhoáng" thay vì tập trung phát triển kinh doanh.

Chia sẻ với CNBC sau bức ảnh chụp chung, Altman cho biết OpenAI vẫn đang nghiên cứu để tìm ra định dạng quảng cáo hiệu quả nhất.

Anthropic được thành lập vào năm 2021 bởi một nhóm cựu nhân viên và nhà nghiên cứu của OpenAI, trong đó có Amodei. Ông rời đi sau những bất đồng về định hướng phát triển và định vị Anthropic là một giải pháp thay thế "ưu tiên sự an toàn".

Kể từ đó, cả hai công ty đã huy động được hàng tỷ USD để cạnh tranh giành người dùng phổ thông và khách hàng doanh nghiệp.

Tại hội nghị, quan điểm của hai CEO tiếp tục cho thấy sự khác biệt. Trong bài phát biểu của mình, Amodei nhấn mạnh vào các "rủi ro nghiêm trọng" của AI, bao gồm hành vi tự chủ của hệ thống, nguy cơ bị lạm dụng và khả năng gây xáo trộn kinh tế.

Ở chiều ngược lại, Altman lập luận rằng định nghĩa về an toàn AI cần bao gồm "sức chống chịu của xã hội", đồng thời khẳng định không một phòng thí nghiệm AI nào có thể tự mình kiến tạo một tương lai tốt đẹp.

