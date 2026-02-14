Gemini và ChatGPT đang giúp mọi người tiết kiệm thời gian thực hiện các công việc hàng ngày. Ảnh: Shutterstock

Trong bối cảnh ai cũng muốn hoàn thành công việc nhanh hơn mà vẫn đảm bảo chất lượng, các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) như ChatGPT, Gemini đang trở thành giải pháp tối ưu.

Từ những bậc cha mẹ bận rộn đến các giám đốc điều hành (CEO) quá tải, nhiều người đang tìm đến AI như một trợ lý kỹ thuật số đáng tin cậy để xử lý các tác vụ thường nhật.

Quản lý tác vụ đơn giản và nhắc nhở

Thay vì mệt mỏi trước hàng trăm email chưa đọc hay lịch họp dày đặc, người dùng có thể nhờ AI tóm tắt nội dung thư bằng các gạch đầu dòng, soạn thảo câu trả lời và tự động tìm các khung giờ trống để sắp xếp cuộc họp.

Việc yêu cầu AI gửi lời nhắc cũng đặc biệt hữu ích để không bỏ lỡ các ngày quan trọng, hạn chót nộp bài hay lịch thanh toán hóa đơn.

Tinh giản quy trình viết và dịch thuật

AI tỏ ra hiệu quả trong việc soạn thảo phản hồi email và tóm tắt các nội dung dài. Đối với nhà báo và tác giả chuyên nghiệp, các công cụ này hỗ trợ đắc lực trong khâu biên tập.

Chỉ cần sao chép văn bản vào mô-đun chatbot, AI sẽ giúp chỉnh sửa và hoàn thiện bản thảo nhanh chóng.

Ngoài ra, khi tiếp cận nội dung từ các khu vực quốc tế, AI giúp dịch thuật tức thì các bài viết hoặc tài liệu sang ngôn ngữ mẹ đẻ của người dùng, xóa bỏ rào cản ngôn ngữ.

Cập nhật kiến thức đa lĩnh vực

Với những người không thường xuyên theo dõi tin tức, AI có thể tổng hợp nhanh chóng các sự kiện quan trọng về thời sự, công nghệ hay giải trí.

Phương pháp này cũng giúp học sinh, sinh viên nhận được lời giải thích tức thì cho các chủ đề đang học, hoặc giúp ứng viên tìm hiểu nhanh về công ty trước khi nộp đơn tuyển dụng.

Nâng cao năng suất chuyên môn

Giới lập trình viên hiện có nhiều lựa chọn như Claude for Developers, Cursor hay DeepAI để hỗ trợ viết mã (code), sửa lỗi (debug) và giải thích mã nguồn.

Ở các lĩnh vực khác, chuyên gia có thể cải thiện năng suất bằng cách dùng AI để tạo nhanh các bản trình bày, đề xuất kinh doanh và kế hoạch dự án một cách súc tích.

Tìm kiếm địa điểm và tối ưu hóa sinh hoạt

Việc lên kế hoạch gặp gỡ bạn bè, hẹn hò hay du lịch một mình trở nên đơn giản hơn nhờ khả năng nghiên cứu chuyên sâu của các công cụ như Perplexity.

AI cũng hỗ trợ tìm kiếm mức giá thấp nhất cho sản phẩm, tối ưu hóa danh sách đi chợ, xây dựng thực đơn hàng ngày và đề xuất lộ trình di chuyển nhanh, an toàn nhất.

Nhìn chung, trong một thế giới vội vã, các chatbot AI đang đóng vai trò then chốt giúp người dùng đi đúng hướng, ghi nhớ tốt hơn và tiết kiệm thời gian mỗi ngày.

(Theo Tom's Guide)