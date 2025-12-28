XEM CLIP:



Ngày 28/12, một clip được đăng tải trên mạng xã hội ghi lại vụ tai nạn giao thông giữa máy xúc có gắn gầu ngoạm với xe máy.

Theo hình ảnh do camera giám sát ven đường ghi lại, đoạn đường xảy ra tai nạn là đường hai chiều, khá thông thoáng. Một máy xúc cỡ lớn đang di chuyển thì bất ngờ va vào cục chặn bê tông lề đường rồi chuyển hướng sang làn đường ngược lại.

Cùng lúc đó, một người điều khiển xe máy lưu thông qua khu vực bị máy xúc đâm trực diện. Cú đâm mạnh khiến xe máy nằm gọn trong gầu ngoạm, còn người điều khiển bị hất văng lên cao rồi rơi xuống đất.

Máy xúc gắn gầu ngoạm bất ngờ bẻ lái sang phía đường đối diện, va chạm với xe máy. Ảnh cắt từ clip

Nguồn tin của PV VietNamNet xác nhận, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h30 chiều nay (28/12) tại Km70+50 thuộc địa phận xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Hậu quả, tài xế xe máy (trú tại xã Yên Lập, Phú Thọ) bị chấn thương nặng, được đưa vào cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng xác minh, điều tra làm rõ.