Khoảng 19h15 ngày 21/2/2026, trên hồ Thác Bà thuộc địa phận thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy giữa 2 phương tiện.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai trực tiếp chỉ đạo công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả, đồng thời khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh: BLC

Phà chở đá biển kiểm soát YB-0919H do ông Nguyễn Văn T. (42 tuổi, trú xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển, chở đá hộc từ xã Lục Yên về Cảng Hương Lý. Phà đâm va với phương tiện thủy chở hành khách biển số YB-0876H do anh Triệu Đức N. (31 tuổi, trú tại xã Cảm Nhân) điều khiển đi hướng từ xã Yên Bình lên xã Cảm Nhân.

​Trên tàu có chở 22 hành khách, cùng với lái tàu là 23 người. Vụ tai nạn làm phương tiện chở khách bị chìm, đắm khiến 1 người chết, 5 người mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Lữ đoàn 126 đưa những thợ lặn tinh nhuệ nhất đến hiện trường vụ lật tàu ở hồ Thác Bà.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản hỏa tốc chỉ đạo khẩn trương khắc phục vụ tai nạn.

​Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả. Khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có).

​Đồng thời, chỉ đạo lực lượng công an tăng cường tuần tra, kiểm soát hoạt động vận tải đường thủy. Tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, nồng độ cồn, chở quá số người quy định.

​Ngoài ra, UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; UBND các xã: Bảo Ái, Cảm Nhân khẩn trương khắc phục vụ tai nạn giao thông đường thủy xảy ra trên hồ Thác Bà tại xã Bảo Ái.