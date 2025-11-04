Theo đài RT, vụ việc xảy ra hôm 3/11. Tòa tháp Torre dei Conti có niên đại từ thế kỷ 13 và đã không còn được sử dụng từ năm 2006. Công trình này đang trong quá trình trùng tu kéo dài 4 năm, dự kiến kết thúc vào năm sau. Nhiều công nhân xây dựng đang có mặt tại hiện trường khi sự cố xảy ra.

Các đoạn video về vụ việc đang lan truyền trên mạng cho thấy, gạch đá rơi khỏi tòa tháp và một trong những bức tường bị sập. Tòa tháp dường như đã bị hư hại đáng kể ở bên trong. Sau khi các nhân viên cứu hộ tới hiện trường, vụ sập thứ 2 đã diễn ra.

Video: RT

Tòa tháp Torre dei Conti được xây dựng làm dinh thự cho dòng họ quý tộc Segni vào đầu thế kỷ 13. Công trình ban đầu cao tới 60m nhưng đã bị hư hại do nhiều trận động đất và bị bỏ hoang vào giữa thế kỷ 14.

Tòa tháp được sửa chữa vào thế kỷ 17 và gia cố bằng 2 trụ chống lớn bên ngoài, một trong số đó dường như đã bị phá hủy trong vụ đổ sập ngày 3/11.