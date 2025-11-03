Video: X

Theo trang Defense Express, Ukraine hiện chỉ còn đúng 1 chiếc BREM-84 Athlete. Trong một đoạn phim mới được công bố, chiếc xe bọc thép cứu hộ "hàng hiếm" đang tham gia huấn luyện thực địa hoặc chuẩn bị vào vị trí phòng thủ.

Xe bọc thép BREM. Ảnh: Defense Express

Chiếc BREM-84 Athlete này dường như thuộc sở hữu của Viện các lực lượng xe tăng thuộc Đại học Kỹ thuật quốc gia "Bách Khoa Kharkiv". Ngoài một chiếc ở Ukraine, 2 chiếc BREM-84 Athlete khác đang phục vụ trong biên chế của quân đội Hoàng gia Thái Lan.

Phương tiện này được thiết kế để sơ tán và kéo các xe bọc thép bị hỏng cũng như thực hiện các nhiệm vụ hàn, san lấp mặt bằng và sửa chữa. Xe có thể chở phụ tùng và thiết bị thay thế cũng như được trang bị tời và cần cẩu để thay tháp pháo, động cơ và hộp số xe tăng.