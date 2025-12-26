Video: IDF/Mạng xã hội X

Trong thông cáo đăng trên mạng xã hội X, IDF cho hay các đơn vị quan sát và Trung tâm kiểm soát không phận của Israel trong tối 25/12 đã xác định có 2 UAV “định xâm nhập lãnh thổ nước này từ phía tây”. Ngay sau đó, các trực thăng chiến đấu của Không quân Israel, với sự phối hợp từ Sư đoàn 80, liền đánh chặn và bắn hạ 2 UAV khi chúng xâm nhập không phận.

Tuy nhiên, thông cáo của IDF không tiết lộ loại trực thăng vũ trang nào được sử dụng trong chiến dịch đánh chặn.

Một trực thăng AH-64 của Không quân Israel. Ảnh: IDF/Mạng xã hội X

Một sĩ quan cấp cao giấu tên của Không quân Israel nhận xét, chiến dịch đánh chặn trên phản ánh sự thay đổi trong phương thức phòng thủ biên giới của nước này trong bối cảnh thời gian qua nhiều đối tượng đã sử dụng UAV để tuồn lậu vũ khí từ các quốc gia láng giếng vào trong lãnh thổ Israel.

Tờ Times of Israel dẫn lời viên sĩ quan nói: “Như một phần thay đổi lớn trong học thuyết phòng vệ biên giới của chúng tôi, phía không quân đã thiết lập nhiều trung tâm kiểm soát hoạt động dưới sự chỉ đạo của các sư đoàn đóng tại địa phương, cải thiện đáng kể khả năng phát hiện và điều động lực lượng chống lại những mối đe dọa trên không ở độ cao thấp”.