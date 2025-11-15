Tờ The Telegraph của Anh ngày 15/11 tiết lộ, thỏa thuận liên kết chế tạo tên lửa chống tăng Spike có trị giá 2 tỷ Euro (khoảng 2,3 tỷ USD) đã được ký kết giữa Tập đoàn quốc phòng Rafael của Israel và 2 công ty sản xuất vũ khí của Đức vào cuối tháng trước. Đây là một trong những hợp đồng lớn nhất mà Rafael từng ký với các khách hàng đến từ châu Âu.

Một binh sĩ thao tác với tên lửa Spike-SR tầm ngắn. Ảnh: Tập đoàn quốc phòng Rafael

Trước đó, trong một tuyên bố hồi đầu tháng này, Tổng Vụ trưởng Bộ Quốc phòng Israel, Thiếu tướng Amir Baram khẳng định, trong khi Đức đang thực hiện nỗ lực tái vũ trang, Tel Aviv “cảm thấy tự hào rằng các hệ thống vũ khí đã được chứng minh trong thực chiến của mình, từ hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow-3 đến máy bay không người lái (UAV) Heron, đã góp phần định hình lực lượng vũ trang của Berlin”.

Theo trang Army Recognition, Spike là tên lửa dẫn đường chống tăng (ATGM) do tập đoàn Rafael Advanced Defense Systems chế tạo vào cuối thập niên 1970. Phiên bản đầu tiên của dòng tên lửa này là Spike NLOS, được đưa vào biên chế của IDF từ năm 1981.

Các binh sĩ và bệ phóng tên lửa Spike LR2 tầm xa. Ảnh: Tập đoàn quốc phòng Rafael

Tổ hợp điều khiển tên lửa Spike dành cho bộ binh gồm có đơn vị điều khiển và phóng (CLU), giá đỡ bệ phóng, pin cùng thiết bị quang học, với trọng lượng từng bộ phận lần lượt là 5kg, 2,8kg, 1kg và 4kg.

Cấu tạo tên lửa Spike có thể chia làm 3 bộ phận chính gồm phần đầu gắn thiết bị cảm biến phục vụ cho việc dẫn đường tên lửa; đầu đạn nổ lại (Tandem) và động cơ tên lửa. Liều nổ thứ nhất trong đầu đạn Tandem của Spike được dùng để kích hoạt phần giáp phản ứng nổ gắn bên ngoài khí tài của đối phương, trong khi liều nổ thứ hai tức đầu đạn chính sẽ bắn vào chỗ giáp bị hở của khí tài.

Theo kết quả ghi nhận trong các bài bắn thử nghiệm tại Ba Lan vào tháng 2/2005, tên lửa của hai phiên bản Spike-LR và Spike-ER có sức xuyên phá lần lượt là 700mm và 1.000mm giáp cán đồng nhất (RHA).

Biến thể Spike NLOS khai hỏa. Ảnh: Ảnh: Tập đoàn quốc phòng Rafael

Trong hàng chục năm qua, tập đoàn Rafael liên tục ra mắt các phiên bản của tên lửa Spike như Spike SR, Spike MR, Spike LR… với tầm bắn, trọng lượng và sức công phá khác nhau. Theo trang Missilery, biến thể Spike NLOS, ngoài khả năng tấn công thiết giáp trên bộ, còn được dùng để phá hủy các boong-ke hoặc lô cốt của đối phương.

Ngoài quân đội Israel, tên lửa Spike còn được sử dụng bởi khoảng 30 quốc gia khác và từng chứng minh tính hiệu quả trong thực chiến. Vào năm 2020, khi xung đột ở khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh giữa Azerbaijan và Armenia nổ ra, lực lượng vũ trang Baku đã dùng tên lửa Spike để bắn hạ một số xe tăng T-72.