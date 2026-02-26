XEM CLIP:



Sáng 26/2, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) đã thông tin chi tiết về vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Ngọc Hồi (Hà Nội), khiến một người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đình Hiếu

Theo Cục CSGT, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 10h51 ngày 25/2 tại Km15+700 tuyến đường sắt Bắc – Nam (đoạn qua xã Ngọc Hồi, Hà Nội). Thời điểm trên, tàu SE3 (đầu máy D19E kéo theo 14 toa) lưu thông theo hướng Văn Điển – Thường Tín thì va chạm với ô tô tải BKS 29H-792.XX do ông Nguyễn Văn T. (SN 1974, trú tại Hà Nội) điều khiển.

Hậu quả, ông Nguyễn Văn T. tử vong tại chỗ. Một người khác bị thương là ông Đỗ Như H. (SN 1985, trú tại xã Ngọc Hồi, Hà Nội) và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nông nghiệp.

Khu vực vảy ra tai nạn là đoạn đường ngang có gác chắn tự động. Ảnh: Đình Hiếu

Lý giải nguyên nhân ban đầu, đại diện Cục CSGT cho biết tài xế ô tô tải không chấp hành hiệu lệnh của hệ thống báo hiệu đường sắt, gồm biển báo và gác chắn tự động tại đường ngang. Đáng chú ý, tài xế không dừng xe nhường đường cho tàu hỏa, khiến phương tiện bị mắc kẹt trên đường sắt và xảy ra tai nạn.

Cũng theo đại diện Cục CSGT, clip ghi lại vụ việc cho thấy tại thời điểm rào chắn tự động đã hạ xuống, xe tải mắc kẹt trên đường sắt, song vẫn có nhiều người điều khiển mô tô cố tình đi qua khu vực nguy hiểm.

Lực lượng chức năng nỗ lực cứu hộ ô tô bị mắc kẹt trên đường tàu sau tai nạn. Ảnh: Đình Hiếu

“Việc coi thường tín hiệu, báo hiệu đường sắt như gác chắn có nhân viên hoặc gác chắn tự động đã trở thành thói quen xấu của một bộ phận người tham gia giao thông. Hành vi này cần được chấn chỉnh ngay, tránh để xảy ra hậu quả đáng tiếc rồi mới hối hận”, đại diện Cục CSGT cảnh báo.

Theo quy định pháp luật, tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, mọi phương tiện đường bộ đều phải nhường đường cho phương tiện đường sắt.

Hiện Cục CSGT đã tiếp nhận các clip do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cung cấp để xác minh, xử lý vi phạm. Đồng thời, đơn vị cũng mong muốn tiếp tục nhận được hình ảnh, clip do người dân cung cấp nhằm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn giao thông đường sắt.