Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 19h51 ngày 25/2, tại Km15+700 tuyến đường sắt Bắc – Nam (đoạn qua xã Ngọc Hồi, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng giữa tàu hỏa và ô tô tải, làm một người tử vong, một người bị thương.

Thời điểm trên, tàu SE3 di chuyển theo hướng Văn Điển đi Thường Tín. Khi đến khu vực ngã ba có rào chắn dân sinh tại Km15+700 (xã Ngọc Hồi), tàu va chạm với xe ô tô tải biển kiểm soát 29H-792.XX.

Sau va chạm, ô tô bị hất văng khoảng 150m, đầu xe biến dạng, thùng xe hư hỏng nặng. Cần chắn tự động bị gãy, hơn 100m hộ lan đường sắt bị hư hỏng.

Tài xế xe tải tử vong tại chỗ; thi thể mắc kẹt bên trong cabin, sau đó được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đưa ra ngoài.

Cơ quan chức năng xác định tài xế ô tô tải là ông Nguyễn Văn T. (SN 1974, trú xã Mê Linh, Hà Nội). Người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nông nghiệp là ông Đỗ Như H. (SN 1985, trú tại xã Ngọc Hồi, Hà Nội).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã phối hợp với Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 5, 31 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hà Nội), Công an xã Ngọc Hồi và ngành Đường sắt để giải quyết vụ tai nạn.

Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương bảo vệ hiện trường, tổ chức khắc phục hậu quả và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.