Trưa ngày 3/3, Đội CSGT Tân Sơn Nhất (Phòng CSGT Công an TPHCM) đã ra quân lập chốt, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông tại điểm giao cắt đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua đường Hoàng Văn Thụ (phường Đức Nhuận).

Điểm giao cắt đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua đường Hoàng Văn Thụ (phường Đức Nhuận) là một "điểm đen" về xung đột giao thông. Ảnh: TK

Theo ghi nhận, khu vực này từ lâu đã là một "điểm đen" về xung đột giao thông. Do có hệ thống hẻm dân sinh kết nối trực tiếp với đường ray, không ít người điều khiển phương tiện thường xuyên chọn cách "đi tắt", phớt lờ mọi biển báo để băng qua đường ngang.

Vào lúc 10h45, chị N.V.H.T (quê Lâm Đồng) lưu thông hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả. Khi tiếng chuông cảnh báo vang lên dồn dập, đèn đỏ đã nhấp nháy báo hiệu tàu sắp đi qua, thay vì dừng lại, chị T. lại vít ga, lao vút qua đường ray ngay trước khi nhân viên gác chắn kịp kéo rào.

Hành vi nguy hiểm này đã bị tổ công tác phát hiện và yêu cầu dừng xe. Sau khi nghe giải thích về rủi ro, chị T. mới lẳng lặng ký vào biên bản xử phạt.

Nhiều người bị xử phạt vì liều lĩnh vít ga "giành đường" với tàu hỏa dù chuông reo và rào chắn đang khép. Ảnh: TK

Trước đó, anh N.H.Đ (ngụ phường Thủ Đức) cũng bị lập biên bản khi từ hẻm 129 Hoàng Văn Thụ "cắt mặt" đường ray để sang đường. Dù biện minh bằng lý do đi cho tiện, anh Đ. vẫn phải tâm phục khẩu phục khi được lực lượng chức năng dẫn đến tận nơi đặt biển báo để "phổ cập" lại luật giao thông.

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP), người điều khiển xe máy vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng sẽ bị phạt tiền từ 600.000 đến 1.000.000 đồng.

Đại diện Đội CSGT Tân Sơn Nhất cho biết, ngoài việc tuần tra trực tiếp, đơn vị còn sử dụng camera ghi hình để tiến hành phạt nguội. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 giờ đồng hồ, tổ công tác đã lập biên bản tại chỗ 4 trường hợp và ghi nhận hàng loạt phương tiện khác để truy xuất dữ liệu xử phạt sau.

Ngoài việc tuần tra trực tiếp, lực lượng CSGT còn sử dụng camera ghi hình để tiến hành phạt nguội. Ảnh: TK

Một nhân viên gác chắn tại đây chia sẻ đầy lo ngại: "Quy định là khi đèn tín hiệu bật, người dân phải dừng cách ray gần nhất ít nhất 5m. Nhưng thực tế, nhiều người vẫn cứ cố tình 'cướp' vài giây mà quên mất rằng chỉ cần một sơ suất nhỏ, hậu quả sẽ là không thể cứu vãn".

Việc siết chặt kỷ cương tại các điểm giao cắt đường sắt được xem là động thái cần thiết của Công an TPHCM nhằm kéo giảm tai nạn và tình trạng ùn tắc kéo dài tại các cửa ngõ thành phố.