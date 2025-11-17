Tối 16/11, Phòng Hòa nhạc Lớn của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (HVANQGVN) diễn ra đêm nghệ thuật đặc biệt Lời ca còn mãi - chương trình tri ân, tưởng nhớ cố GS.NSND Trung Kiên.

Từ những giây phút đầu tiên, "Lời ca còn mãi" đã khiến khán phòng bồi hồi.

Không chỉ là một đêm nhạc, Lời ca còn mãi giống như một hành trình trở về với ký ức, di sản và tiếng hát đã làm nên một thời rực rỡ của âm nhạc nước nhà. Trong khoảnh khắc giọng hát của người thầy - GS.NSND Trung Kiên bất ngờ vang lên, hòa vào tiếng ca của học trò cả khán phòng như nghẹn lại.

Từ những giây phút đầu tiên, Lời ca còn mãi đã khiến khán phòng bồi hồi khi TS.NSND Quốc Hưng và TS.NSƯT Tân Nhàn - hai học trò xuất sắc của GS.NSND Trung Kiên nâng bó hoa cùng cuốn sách kinh điển do chính thầy biên soạn, đặt lên chiếc ghế danh dự của ông. Chiếc ghế vẫn ở đó, ngay hàng đầu, cạnh GS.NGND Trần Thu Hà - người vợ hiền thảo của ông.

Hành động trang trọng ấy như một lời thì thầm: "Thầy vẫn đang ở đây, vẫn dõi theo chúng con".

Các nghệ sĩ mang lời ca tiếng hát tri ân người thầy kính yêu.

Khoảnh khắc mở đầu chương trình đã khiến khán phòng vỡ òa trong tĩnh lặng: tiếng hát của cố GS.NSND Trung Kiên vang lên trong Chiều hải cảng (nhạc Nga) hòa cùng NSND Quang Thọ và NSND Quốc Hưng.

Âm nhạc như kéo GS.NSND Trung Kiên từ một cõi xa xôi trở về, đứng trong ánh đèn quen thuộc, hát thêm một lần nữa với những học trò mà ông từng tận lực dìu dắt.

Ca sĩ Lê Anh Dũng - Đăng Dương - Trọng Tấn.

Dòng cảm xúc ấy tiếp nối trong Bài ca Trường Sơn, Gửi nắng cho em… nơi giọng hát ghi âm của thầy như người dẫn đường, hòa lẫn vào tiếng ca của NSƯT Đăng Dương, Trọng Tấn, Lê Anh Dũng - những nghệ sĩ đã trưởng thành từ mái trường Học viện và từ chính bàn tay chỉ bảo của GS.NSND Trung Kiên.

Những thước phim ấn tượng được chiếu trên màn hình với hình ảnh chàng sinh viên Trung Kiên trên đất Nga, hình ảnh người nghệ sĩ hát giữa chiến trường và người thầy miệt mài nghiên cứu tài liệu, giảng dạy trong phòng học của HVANQGVN. Tất cả khắc họa một chân dung lớn lao - một đời hiến dâng cho nghệ thuật, cho sự phát triển của thanh nhạc Việt Nam.

GS.NGND Trần Thu Hà nghẹn ngào khi nhận bức chân dung GS.NSND Trung Kiên và món quà tri ân 100 triệu đồng từ khoa Thanh nhạc. "Tôi xúc động và thấy may mắn…", bà nói, giọng run lên vì tự hào và thương nhớ.

Khoảnh khắc xúc động của NSND Quang Thọ - NSND Quốc Hưng - NSƯT Tân Nhàn.

Chương trình được chia thành 3 phần, tựa như 3 lát cắt lớn trong sự nghiệp của GS.NSND Trung Kiên. Chương Nguồn cội của thanh nhạc bác học, đưa khán giả trở lại với tinh hoa âm nhạc Nga và các tác phẩm opera kinh điển - nơi GS.NSND Trung Kiên đã tiếp thu, chắt lọc và truyền dạy, góp phần đặt nền móng cho thanh nhạc chuyên nghiệp Việt Nam.

Chương Dòng chảy âm nhạc cách mạng, nơi tiếng hát GS.NSND Trung Kiên từng trở thành biểu tượng của lòng yêu nước. Nhạc cách mạng được các học trò thể hiện bằng phong thái mới mẻ, văn minh mà vẫn đầy hồn cốt. Mỗi giai điệu như một lời tri ân gửi về người nghệ sĩ - chiến sĩ.

Chương Dòng nhạc lãng mạn và đương đại mở ra không gian mềm mại, tinh tế - dòng âm nhạc mà GS.NSND Trung Kiên luôn khuyến khích thế hệ sau khám phá, để từ học thuật đi tới chiều sâu cảm xúc. Những bản romance, những ca khúc trữ tình lấp lánh tình yêu nghệ thuật được các nghệ sĩ thể hiện thuyết phục, tràn đầy cảm xúc.

Ở cuối chương trình, khi tất cả nghệ sĩ cùng cất lên ca khúc Người thầy, cả khán phòng sáng lên bằng những ngọn nến nhỏ. Ánh sáng ấy tượng trưng cho lòng biết ơn, cho tình cảm thiêng liêng mà bao thế hệ dành cho GS.NSND Trung Kiên.

Trên sân khấu, GS.NGND Trần Thu Hà và nhạc sĩ Quốc Trung - con trai GS.NSND Trung Kiên bước ra ôm từng nghệ sĩ. Những cái ôm siết chặt, những giọt nước mắt chân thành đã nói thay tất cả.

Màn hòa giọng đặc biệt của NSND Quang Thọ - NSND Quốc Hưng và cố NSND Trung Kiên:

