Cuốn sách là những mẩu nhật ký, ghi lại chân thực cuộc sống bệnh viện qua những ca trực kéo dài, những tình huống cấp cứu nghẹt thở và những phận đời éo le mà tác giả đã chứng kiến và cả những áp lực về thể chất và tinh thần mà đội ngũ y bác sĩ phải chịu đựng trong quá trình chăm sóc sức khỏe, thậm chí là chiến đấu với tử thần để giành lại sự sống cho người bệnh.

Sách do MedInsights và NXB Thế giới phát hành.

Điểm nổi bật của cuốn sách nằm ở giọng văn hài hước, tự trào và đôi khi sắc lạnh của tác giả. Đằng sau những trang viết tưởng như trêu đùa ấy là một lớp nội dung nặng trĩu, phơi bày cái giá phải trả của nghề y cùng những tổn thương âm thầm mà người bác sĩ phải chịu đựng nhưng hiếm khi có cơ hội giãi bày.

Khóc cười chuyện nghề y vì vậy có thể giúp độc giả thấy rằng: đằng sau tấm áo blouse hay những quyết định chuyên môn đầy lý tính, họ vẫn là những con người với đầy đủ cung bậc cảm xúc, cũng biết đau, cũng có sai lầm và vô cùng cần sự thấu hiểu và trân trọng từ cộng đồng.

Tuy nhiên, Khóc cười chuyện nghề y không được viết để đại diện cho toàn ngành y hay mang tính chất của một tài liệu y đức chuẩn mực. Thay vào đó, tiếng cười châm biếm và đôi khi có phần cay nghiệt chính là “cơ chế phòng vệ” của tác giả trước sự mệt mỏi và bất lực kéo dài.

Một số chi tiết trong sách chạm đến những chủ đề nhạy cảm về sinh nở, nỗi đau và cái chết với giọng điệu vừa bông đùa vừa nghiệt ngã. Những nội dung này có thể gây bối rối nếu được tiếp nhận tách rời khỏi bối cảnh văn hóa và tâm lý nghề nghiệp của tác giả tại Anh vào thời điểm chịu áp lực nghề nghiệp cao độ.

Tác giả cuốn sách Adam Kay từng có 12 năm làm bác sĩ trước khi trở thành nhà văn, nghệ sĩ hài nổi tiếng với những tác phẩm viết về đời sống ngành y. Khóc cười chuyện nghề y là cuốn sách đầu tay của anh, đã đứng đầu danh sách sách bán chạy nhất của Sunday Times trong hơn 1 năm, được dịch qua 37 ngôn ngữ và bán được hơn 3 triệu bản trên toàn thế giới.