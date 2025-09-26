Chuyển đổi số đang trở thành xu hướng tất yếu trong ngành y tế, mở ra cơ hội nâng cao chất lượng dịch vụ và quản trị bệnh viện. Tuy nhiên, để thành công, quá trình này đòi hỏi sự chuẩn bị đồng bộ cả về chiến lược lẫn công nghệ, cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo và đội ngũ công nghệ thông tin (CNTT).

Nhằm hỗ trợ các cơ sở y tế trong hành trình này, MedInsights phối hợp với Viện Đánh giá chất lượng và phát triển nguồn nhân lực Y tế (HARDI) vừa xuất bản bộ sách Công nghệ thông tin trong y tế gồm hai cuốn: Quản lý Công nghệ thông tin trong y tế - Chiến lược, tầm nhìn và kỹ năng và Hệ thống thông tin y tế.

Ảnh: MedInsights

Cuốn Quản lý Công nghệ thông tin trong y tế tập trung vào góc nhìn của nhà quản lý, nhấn mạnh vai trò của CNTT như trái tim vận hành bệnh viện hiện đại. Sách đưa ra các khuyến nghị về xây dựng chiến lược dài hạn, quản lý nguồn lực, đo lường hiệu quả, cũng như cách truyền thông nội bộ để tạo sự đồng thuận trong toàn đơn vị.

Trong khi đó, Hệ thống thông tin y tế được coi là sách gối đầu giường của đội ngũ kỹ thuật, hướng dẫn chi tiết quy trình triển khai dự án CNTT từ khảo sát, lập kế hoạch, lựa chọn phần mềm đến đào tạo người dùng và xử lý sự cố. Tác phẩm cũng cập nhật tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định pháp lý và nhiều tình huống thực tiễn để người làm CNTT y tế tham khảo.

Theo đại diện MedInsights, bộ sách sẽ là cầu nối giúp lãnh đạo và kỹ thuật viên CNTT có tiếng nói chung, cùng đồng hành trong tiến trình số hóa. Đây được kỳ vọng là công cụ hữu hiệu để các bệnh viện tại Việt Nam tự tin bước vào kỷ nguyên y tế số.