Ngày 22/8, Bệnh viện Đa khoa Đức Việt được khởi công tại xã Xuân Mai (TP Hà Nội). Dự án được triển khai trên diện tích hơn 30.000m2, tổng mức đầu tư 1.400 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Y khoa Đức Việt làm chủ đầu tư với quy mô 350 giường bệnh. Hệ thống chuyên khoa đa dạng, từ Khám bệnh, Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm đến Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Ung bướu, Phục hồi chức năng… đáp ứng toàn diện nhu cầu khám chữa bệnh.

Bệnh viện còn trang bị đồng bộ các thiết bị y tế công nghệ cao của những thương hiệu hàng đầu thế giới như máy MRI, CT, hệ thống xét nghiệm tự động, AI hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh.

Tại lễ khởi công, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu tập trung nguồn lực, áp dụng kỹ thuật tiên tiến, bảo đảm an toàn trong thi công, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ.

Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: T.D

Theo ông Nguyễn Anh Đức, Chủ tịch UBND xã Xuân Mai, việc xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đức Việt không chỉ hiện thực hóa nghị quyết phát triển y tế của địa phương, mà còn đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân.

Với vị trí tại Xuân Mai - cửa ngõ phía Tây Thủ đô, bệnh viện sẽ góp phần giảm tải cho các bệnh viện, tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao gần nơi sinh sống. Dự án dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động trong quý I/2027.