Ngày 19/8, Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 tại xã Kiều Phú (Hà Nội) chính thức được khánh thành. Đây là một trong 3 công trình trọng điểm của Bộ Y tế được khánh thành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2011, diện tích xây dựng công trình khoảng 7.530m2, vốn đầu tư hơn 880 tỷ đồng.

4 lĩnh vực chuyên khoa sâu

Trao đổi với VietNamNet tại lễ khánh thành, PGS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết thực tế cho thấy, mô hình bệnh tật ở trẻ em khu vực ngoại thành Hà Nội và các tỉnh lân cận chủ yếu là các bệnh lý cấp tính như nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, và tai - mũi - họng,... Đây đều là những bệnh phổ biến, diễn tiến nhanh, đòi hỏi phải được can thiệp kịp thời để tránh các biến chứng nguy hiểm.

Để đáp ứng nhu cầu cấp thiết đó, ngay khi đi vào hoạt động, Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 sẽ triển khai đồng bộ 11 khoa lâm sàng, 4 khoa cận lâm sàng và 1 đơn vị chức năng.

Bệnh viện có quy mô 300 giường nội trú, tiếp nhận 1.000 - 1.500 lượt ngoại trú mỗi ngày, từ các bệnh lý thông thường tới các bệnh lý chuyên khoa chuyên sâu.

"Cơ sở 2 của bệnh viện tập trung tiếp nhận trẻ em khu vực ngoại thành Hà Nội, các tỉnh lân cận, đặc biệt các tỉnh miền núi phía Bắc", PGS Trần Minh Điển cho biết.

Lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương cố gắng tháng 9 sẽ đưa cơ sở 2 vào hoạt động chính thức. Ảnh: BVCC

Giám đốc bệnh viện cũng cho biết ngay sau buổi lễ khánh thành, đơn vị sẽ khẩn trương tiến hành các thủ tục pháp lý khác (về phòng cháy chữa cháy, môi trường, thẩm định quy trình để được cấp giấy phép hoạt động).

"Bệnh viện cố gắng hoàn thành các giấy phép để trong tháng 9 có thể hoạt động chính thức, đón những em bé đầu tiên đến điều trị tại cơ sở 2", bác sĩ Điển cho hay.

Cơ sở 2 của Bệnh viện Nhi Trung ương được kỳ vọng sẽ giúp giảm tải cho cơ sở 1 ở nội thành (hiện mỗi ngày tiếp nhận gần 5.000 trẻ khám ngoại trú và gần 2.000 bệnh nhi nội trú). Ngoài các bệnh lý thông thường, bệnh viện chú trọng phát triển các chuyên ngành sâu, đang có tình trạng quá tải ở cơ sở 1 như: Ung thư, tâm thần, miễn dịch dị ứng và một số chuyên ngành khác như ghép tạng.

"Hiện Trung tâm Ung thư tại cơ sở 1 tiếp nhận lượng bệnh nhi ung thư lớn nhất cả nước. Vì vậy, Khoa Ung thư cơ sở 2 sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò là hạt nhân đi đầu về chẩn đoán, điều trị và quản lý toàn diện các bệnh lý ung thư ở trẻ em; giúp trẻ em và gia đình tiết kiệm thời gian, chi phí di chuyển", PGS Điển khẳng định.

Chuẩn bị 3 thế hệ nhân lực của từng đơn vị

Bên cạnh cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nhân sự là vấn đề lớn. "Trong giai đoạn từ 3-6 tháng đầu, bệnh viện bố trí khoảng 100 nhân sự làm việc tại cơ sở 2", PGS Điển nói với VietNamNet, nhấn mạnh thêm về tính linh hoạt trong điều phối tuỳ tình hình thực tế giữa hai cơ sở.

Theo đó, các bác sĩ, điều dưỡng sẽ được phân công, mỗi người đi một năm đến cơ sở 2. Tại đây, mỗi đơn vị được vận hành với 3 thế hệ: Thứ nhất là những người có nhiều kinh nghiệm, có khả năng quản lý; thế hệ 2 là các bác sĩ trung tuổi có thể độc lập làm việc và thế hệ thứ 3 là các bác sĩ, điều dưỡng trẻ tiếp tục được đào tạo, làm việc… Điều này sẽ giúp các đơn vị đảm bảo an toàn nhất cho điều trị, chăm sóc bệnh nhi.

Mong muốn phát triển, vận hành theo mô hình bệnh viện thông minh, tại Bệnh viện Nhi Trung ương sẽ triển khai liên thông bệnh án điện tử giữa hai cơ sở.