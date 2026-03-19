Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh giới thiệu sơ đồ mặt bằng, thiết kế trường với Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang và các đại biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Vũ Mừng

Sáng nay, tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ khởi công xây dựng 11 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở (THCS) tại các xã biên giới. Buổi lễ được kết nối trực tuyến tới nhiều điểm cầu trong cả nước.

Dự lễ khởi công tại điểm cầu Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Nghĩa Thuận có các ủy viên Trung ương Đảng: Ông Hầu A Lềnh - Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, ông Nguyễn Đình Khang - Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang và các đại biểu tham dự lễ khởi công. Ảnh: Vũ Mừng

Theo báo cáo của tỉnh, 11 trường nội trú liên cấp được đầu tư xây dựng và nâng cấp với tổng kinh phí hơn 2.976 tỷ đồng, gồm 6 dự án xây mới (các trường Đồng Văn, Thắng Mố, Bạch Đích, Tùng Vài, Cán Tỷ, Lao Chải) và 5 dự án cải tạo, mở rộng (các trường Sà Phìn, Nghĩa Thuận, Thàng Tín, Bản Máy, Lũng Cú).

Khi hoàn thành, các trường sẽ có diện tích từ 3 đến gần 6ha, quy mô từ 25 đến 48 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 12.500 học sinh. Không chỉ giải quyết bài toán thiếu hụt cơ sở vật chất, các dự án còn hướng tới mục tiêu lâu dài là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh, Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Nghĩa Thuận. Ảnh: Vũ Mừng

Trong đó, Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Nghĩa Thuận được nâng cấp, mở rộng trên diện tích hơn 30.000m2, quy mô 25 lớp với khoảng 875 học sinh, tổng mức đầu tư gần 220 tỷ đồng. Đây được xem là một trong những điểm nhấn quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ thống trường lớp tại khu vực biên giới còn nhiều khó khăn.

Hướng tới môi trường học tập toàn diện, bền vững

Điểm đáng chú ý là toàn bộ các công trình đều được thiết kế theo hướng mở, linh hoạt, phù hợp với điều kiện địa hình, khí hậu và bản sắc văn hóa của từng vùng. Không gian trường học được quy hoạch hài hòa với thiên nhiên, ưu tiên cây xanh, giữ gìn cảnh quan, tạo môi trường học tập gần gũi, thân thiện.

Thứ trưởng thường trực Nguyễn Đình Khang thay mặt lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo trao tặng 100 triệu đồng cho thầy và trò Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Nghĩa Thuận. Ảnh: Vũ Mừng

Hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, bảo đảm kết nối đầy đủ các hệ thống thiết yếu như điện, nước sạch, xử lý nước thải, giao thông và viễn thông. Việc lựa chọn địa điểm xây dựng cũng được tính toán kỹ lưỡng, tận dụng tối đa lợi thế tự nhiên, đồng thời chủ động các phương án ứng phó với thiên tai như sạt lở, mưa lũ, bảo đảm an toàn lâu dài cho công trình.

Bên cạnh đó, các trường được xây dựng theo mô hình nội trú hiện đại với đầy đủ các phân khu chức năng: khu học tập và hỗ trợ học tập; khu hành chính, quản trị; khu nội trú, nhà công vụ; khu rèn luyện thể chất; cùng các không gian sinh hoạt, trải nghiệm và tăng gia sản xuất. Cách tổ chức này không chỉ đáp ứng nhu cầu dạy và học mà còn góp phần hình thành môi trường giáo dục toàn diện, giúp học sinh phát triển cả về tri thức, kỹ năng và thể chất.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh, Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang và các đại biểu cùng các em học sinh xã biên giới Nghĩa Thuận. Ảnh: Vũ Mừng

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện nghi thức khởi công, chính thức đánh dấu bước khởi đầu cho một giai đoạn đầu tư mới. Những ngôi trường đang được xây dựng hôm nay không chỉ là công trình giáo dục, mà còn là nền tảng mở ra cơ hội học tập, phát triển và đổi thay cho hàng nghìn học sinh nơi địa đầu Tổ quốc.