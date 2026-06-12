Ngày 12/6, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đồng Nai tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở xã hội cho thuê Long Bình (giai đoạn 1) tại phường Long Bình, đánh dấu bước khởi đầu phát triển nhà ở cho thuê phục vụ người lao động.

Đây là dự án nhà ở xã hội cho thuê đầu tiên của TP Đồng Nai và cũng là dự án đầu tiên trên cả nước được triển khai sau chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển mô hình chung cư cho thuê, nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở của công nhân và người có thu nhập thấp.

Lễ khởi công dự án nhà ở xã hội cho thuê Long Bình. Ảnh: Hoàng Anh

Dự án được xây dựng trên diện tích khoảng 1,52ha, thuộc tổng thể khu đất hơn 12ha tại phường Long Bình. Theo quy hoạch, toàn khu dự kiến phát triển khoảng 10.000 căn hộ nhà ở xã hội cho thuê cùng hệ thống hạ tầng xã hội đồng bộ như trường học liên cấp, trường mầm non, công viên cây xanh...

Trong giai đoạn 1, dự án triển khai 2 block chung cư cao 20 tầng với khoảng 1.000 căn hộ, diện tích từ 37-63m2. Công trình được đầu tư đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, bãi đỗ xe, không gian sinh hoạt cộng đồng, hệ thống phòng cháy chữa cháy, an ninh giám sát.

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.360 tỷ đồng từ nguồn ngân sách. Khi hoàn thành, dự án dự kiến đáp ứng chỗ ở cho khoảng 1.000 hộ gia đình công nhân, người lao động.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội cho thuê Long Bình. Ảnh: UBND Đồng Nai

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Đồng Nai cho biết sẽ kiểm soát chặt tiến độ, đảm bảo chất lượng, minh bạch nguồn vốn. Việc khởi công dự án không chỉ góp phần bảo đảm an sinh xã hội mà còn giúp ổn định nguồn nhân lực, nâng cao sức hút đầu tư.

Thời gian tới, TP Đồng Nai sẽ tiếp tục triển khai các dự án nhà ở xã hội cho thuê tại những khu vực trọng điểm như Nhơn Trạch, Long Thành, từng bước giảm áp lực nhà ở tại các đô thị công nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai cho biết, sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội trên địa bàn, từng bước giải quyết nhu cầu an cư của người lao động, đặc biệt là công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp.