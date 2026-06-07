Nộp gần đủ tiền mới biết không đủ điều kiện mua nhà

Theo trình bày của bà T. (ngụ tỉnh Vĩnh Long), năm 2020, bà ký hợp đồng mua bán căn hộ nhà ở xã hội với Công ty K. Căn hộ có diện tích 86m2, giá bán hơn 1,6 tỷ đồng. Theo thỏa thuận, chủ đầu tư phải bàn giao căn hộ hoàn thiện vào tháng 12/2020 và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu trong vòng 6 tháng kể từ ngày bàn giao nhà.

Hợp đồng cũng quy định, nếu chủ đầu tư chậm bàn giao căn hộ quá 6 tháng kể từ thời hạn cam kết, doanh nghiệp phải chịu khoản phạt vi phạm tương đương 0,05%/ngày tính trên số tiền khách hàng đã thanh toán.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, dù chưa nhận được căn hộ và giấy chứng nhận quyền sở hữu, bà T. vẫn nhiều lần thanh toán theo yêu cầu của chủ đầu tư. Đến tháng 9/2022, bà đã thanh toán gần như toàn bộ giá trị căn hộ với số tiền gần 1,6 tỷ đồng.

Sau khi thanh toán gần đủ tiền theo hợp đồng, bà T. mới được thông báo không đủ điều kiện mua nhà ở xã hội. Ảnh minh họa: Nguyễn Huế

Tuy nhiên, đến tháng 11/2022, Công ty K. bất ngờ thông báo bà T. không đủ điều kiện mua căn hộ nhà ở xã hội theo quy định. Dù vậy, công ty không đưa ra phương án xử lý khoản tiền đã nhận từ bà T.

Sau đó, bà T. nhiều lần liên hệ và trực tiếp đến chi nhánh của công ty tại địa phương để yêu cầu giải quyết nhưng không nhận được phản hồi.

Cho rằng chủ đầu tư vi phạm nghĩa vụ giao nhà theo hợp đồng, bà T. khởi kiện, yêu cầu hủy hợp đồng, hoàn trả số tiền đã thanh toán và bồi thường khoản phạt vi phạm do chậm bàn giao căn hộ.

Đáng chú ý, trong suốt quá trình giải quyết vụ án, đại diện theo pháp luật của Công ty K. và người được ủy quyền đều vắng mặt, khiến tòa án không thể lấy lời khai hoặc tiến hành hòa giải giữa các bên.

Chủ đầu tư viện dẫn lý do nhầm lẫn khi ký hợp đồng

Tại phiên sơ thẩm, TAND TP Bến Tre (nay là TAND khu vực 5 - Vĩnh Long) nhận định yêu cầu của bà T. là có căn cứ. Bản án sơ thẩm tuyên hủy hợp đồng mua bán căn hộ giữa bà T. và Công ty K.

Đồng thời, tòa buộc Công ty K. phải thanh toán cho bà T. tổng số tiền hơn 2,45 tỷ đồng, bao gồm gần 1,6 tỷ đồng tiền mua căn hộ và hơn 855 triệu đồng tiền phạt vi phạm hợp đồng. Khoản phạt được tính theo mức 0,05%/ngày trên số tiền khách hàng đã thanh toán, theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Không đồng ý với phán quyết trên, Công ty K. kháng cáo, đề nghị cấp phúc thẩm tuyên hợp đồng vô hiệu do nhầm lẫn và không chấp nhận yêu cầu tính tiền phạt vi phạm hợp đồng.

Tại phiên phúc thẩm, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bến Tre (nay là TAND tỉnh Vĩnh Long) nhận định Công ty K. không cung cấp được chứng cứ chứng minh có sự nhầm lẫn khi giao kết hợp đồng.

Đồng thời, công ty đã vi phạm nghĩa vụ bàn giao căn hộ đúng thời hạn và không có thông báo hợp lệ về các trở ngại pháp lý hoặc trường hợp bất khả kháng theo quy định trong hợp đồng.

Tòa phúc thẩm xác định bà T. đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán, còn phía Công ty K. chậm bàn giao căn hộ trong thời gian dài nhưng không đưa ra phương án xử lý khoản tiền đã nhận. Vì vậy, yêu cầu hủy hợp đồng, hoàn trả tiền và áp dụng chế tài phạt vi phạm của bà T. là có căn cứ.

Từ các phân tích trên, tòa phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của Công ty K., giữ nguyên toàn bộ bản án sơ thẩm.

(Tham khảo Bản án số 45/2025/DS-PT ngày 16/1/2025 của TAND tỉnh Bến Tre, nay là TAND tỉnh Vĩnh Long)



