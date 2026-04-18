Ngày 17/4, Công ty Cổ phần Đầu tư An Khải Hưng khởi công dự án IKI Village tại khu vực mặt tiền Vành đai 3, thuộc phường Long Phước, TP.HCM. Sự kiện đánh dấu bước triển khai mới của doanh nghiệp trong phân khúc bất động sản gắn với xu hướng sống xanh và chăm sóc sức khỏe.

Đại diện chủ đầu tư tại lễ khởi công dự án

IKI Village được xây dựng trên quỹ đất rộng 5,1 ha, gồm 2 tòa tháp với tổng cộng 424 căn hộ. Dự án sở hữu vị trí hai mặt giáp sông Tắc và rạch Trau Trảu, đồng thời kết nối trực tiếp với tuyến Vành đai 3 - trục giao thông chiến lược dự kiến thông xe trong thời gian tới, giúp liên kết nhanh về trung tâm TP.HCM, sân bay Long Thành và các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Theo chủ đầu tư, hơn 90% căn hộ tại dự án có tầm nhìn hướng sông, tận dụng lợi thế cảnh quan tự nhiên và không gian thoáng đãng. Điểm nhấn của IKI Village là thiết kế đưa không gian sân vườn riêng vào từng căn hộ, tạo trải nghiệm sống gần gũi thiên nhiên.

Bên cạnh đó, dự án còn được quy hoạch hệ cảnh quan và công viên ven sông quy mô khoảng 1 ha, do đơn vị thiết kế quốc tế Belt Collins cùng các đối tác thực hiện. Khu tiện ích bao gồm nhiều hạng mục như cầu dạo trên cao, vườn năng lượng, khu sinh hoạt cộng đồng và các không gian thư giãn ngoài trời.

Phối cảnh dự án IKI Village

IKI Village cũng hướng tới mô hình “wellness living” với hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe tích hợp ngay trong khối đế thương mại. Các dịch vụ được giới thiệu gồm khu trị liệu, phục hồi và tái tạo sức khỏe, kết hợp thiết bị công nghệ như liệu pháp oxy, ánh sáng và các chương trình chăm sóc cá nhân hóa.

Phát biểu tại lễ khởi công, bà Hồ Thị Hoài Nhi, Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư An Khải Hưng chia sẻ: “Với IKI Village, chúng tôi mong muốn kiến tạo một không gian sống có tâm hồn và yêu thương, nơi mỗi cá nhân không chỉ tìm thấy một không gian sống đáng giá, thịnh vượng, mà hơn thế, có thể hạnh phúc hơn mỗi ngày khi gia đình được gắn kết, tình thân được nuôi dưỡng. Bắt nguồn từ sự trân quý những giá trị quan trọng nhất của đời người là sức khỏe và gia đình, IKI Village tự hào góp phần lan tỏa phong cách sống trường thọ, dẫn dắt bởi xu hướng Wellness living toàn cầu”.

Theo kế hoạch, IKI Village dự kiến ra mắt thị trường vào quý III/2026 và bàn giao vào quý I/2028. Dự án được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn cung căn hộ chất lượng cao cho khu Đông TP.HCM, đồng thời góp phần định hình xu hướng phát triển không gian sống gắn với yếu tố tự nhiên và chăm sóc sức khỏe.

(Nguồn: An Khải Hưng)