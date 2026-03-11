Phát biểu tại buổi lễ, ông Mai Xuân Liêm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa - hoan nghênh sự chủ động, quyết tâm của nhà đầu tư và đơn vị phát triển dự án trong quá trình triển khai tại địa phương.

Dự án Eurowindow Light City được kỳ vọng góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị khu vực sông Mã, đồng thời tạo thêm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và du lịch của tỉnh Thanh Hóa.

Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh chính quyền địa phương sẽ tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai đúng quy hoạch, đảm bảo tiến độ và chất lượng, sớm đưa khu đô thị vào vận hành.

Ông Mai Xuân Liêm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa - đại diện lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại lễ khởi công

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Cảnh Hồng - Phó Chủ tịch HĐQT Eurowindow Holding - cho biết: “Eurowindow Light City được định hướng phát triển trở thành khu đô thị xanh, hiện đại, kiến tạo một điểm đến mới tại Thanh Hóa”.

Theo ông Nguyễn Cảnh Hồng, dự án không chỉ phát triển đa dạng sản phẩm bất động sản mà còn chú trọng hệ sinh thái tiện ích và không gian trải nghiệm quy mô lớn. Điểm nhấn của dự án là Đại lộ Ánh sáng Di sản dài 3km và Công viên Ánh sáng tương tác độc đáo bậc nhất, được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của bất động sản xứ Thanh, thu hút cư dân và du khách trong tương lai.

Đại diện tổng thầu xây dựng, ông Vũ Đức Hoàn - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý dự án số 1 (PCM1) - cho biết đơn vị cam kết huy động đội ngũ kỹ sư, công nhân có chuyên môn cao cùng hệ thống máy móc, thiết bị thi công hiện đại để triển khai dự án.

Theo đại diện PCM1, việc thi công sẽ được tổ chức khoa học, kiểm soát chặt chẽ từng hạng mục nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, đồng thời tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.Tọa lạc tại phường Nguyệt Viên, bên bờ sông Mã, Eurowindow Light City sở hữu vị trí chiến lược với các yếu tố “nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ”. Dự án nằm gần trung tâm hành chính tỉnh, đồng thời kết nối thuận tiện với Quốc lộ 1A và Quốc lộ 10 - hai trục giao thông quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ.

Nhờ lợi thế này, cư dân có thể dễ dàng tiếp cận hệ thống tiện ích hiện hữu như bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại và các khu dịch vụ của thành phố. Bên cạnh đó, vị trí ven sông Mã mang lại không gian sống thoáng đãng, sinh thái và tiềm năng gia tăng giá trị bất động sản theo thời gian.

Eurowindow Light City sở hữu vị trí chiến lược. Ảnh phối cảnh

Không chỉ sở hữu diện tích cây xanh và mặt nước lớn, Eurowindow Light City còn hướng tới tiêu chí khu đô thị xanh thông qua việc sử dụng vật liệu thân thiện môi trường và tiết kiệm năng lượng như hệ cửa kính hộp kết hợp kính an toàn, kính cản nhiệt Eurowindow giúp giảm ồn và tiết kiệm điện. Dự án ứng dụng năng lượng tái tạo với hệ thống điện mặt trời cho chiếu sáng sân vườn, đèn tường tại các biệt thự, shophouse và một số khu vực công cộng; đồng thời áp dụng công nghệ xử lý nước thải đạt chuẩn A, hệ thống thu gom rác thải thông minh sử dụng năng lượng mặt trời, có khả năng tự động nén rác và cảnh báo đầy về trung tâm, giúp nâng cao hiệu quả xử lý rác thải và giảm ô nhiễm môi trường.

Một trong những điểm nhấn của dự án là Đại lộ Ánh sáng Di sản dài 3km, lấy cảm hứng từ chủ đề “Ngàn dòng ánh mộng”, tái hiện tinh hoa văn hóa Đông Sơn thông qua các công nghệ trình diễn ánh sáng hiện đại như 3D mapping, hologram và chiếu sáng nghệ thuật. Bên cạnh đó, Công viên Ánh sáng tương tác được thiết kế như không gian giải trí công nghệ cao, kết hợp ánh sáng, âm thanh và nghệ thuật để tạo nên trải nghiệm đa giác quan cho cư dân và du khách.

Khu đô thị phát triển đa dạng loại hình sản phẩm gồm biệt thự, biệt thự bán đảo view hồ, nhà liền kề, shophouse, căn hộ chung cư và shophouse khối đế. Đáng chú ý, dòng sản phẩm shophouse hai mặt tiền kết hợp phố đi bộ có mái che - mô hình đặc trưng trong các dự án của Eurowindow Holding - được thiết kế với hai khối nhà kết nối bằng mái ngói kết hợp kính, tận dụng ánh sáng tự nhiên ban ngày và chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời vào ban đêm, tạo nên tuyến phố thương mại sầm uất.

Ngoài ra, tổ hợp trung tâm thương mại dưới chân các tòa chung cư sẽ hình thành chuỗi dịch vụ, giải trí đa dạng như rạp chiếu phim, phòng gym - fitness, spa, khu mua sắm và ẩm thực.Eurowindow Light City được quy hoạch gần 200 tiện ích nội khu như phố thương mại, phố ẩm thực, trường học, công viên ánh sáng, rạp chiếu phim, khu thể thao với nhiều bộ môn như golf, pickleball, bóng đá, bể bơi, gym, yoga…

Tại sự kiện, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, đại diện chủ đầu tư Eurowindow Holding cùng các đối tác đã thực hiện nghi thức bấm nút khởi công, chính thức khởi động dự án Eurowindow Light City.

Khoảnh khắc bấm nút khởi công đánh dấu bước khởi đầu cho quá trình phát triển khu đô thị quy mô lớn bên bờ sông Mã.

Sự kiện được kỳ vọng mở ra giai đoạn phát triển mới cho khu vực bờ Bắc sông Mã, đồng thời đặt nền móng cho một “Thành phố Ánh sáng” hiện đại, sôi động tại Thanh Hóa trong tương lai.

