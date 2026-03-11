Công ty Cổ phần Đức Mạnh vừa thông tin về việc tiếp nhận đăng ký mua, thuê căn hộ tại Chung cư nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, TPHCM. Dự án do Công ty Đức Mạnh làm chủ đầu tư.

Chung cư nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt có quy mô 4 tòa nhà cao 25 tầng, với tổng số 1.254 căn hộ. Trong đó có 1.025 căn nhà ở xã hội (bán và cho thuê) và 229 căn nhà ở thương mại.

Theo thông tin công bố trước đây, công ty bắt đầu nhận đơn đăng ký mua hoặc thuê nhà ở xã hội của người dân có nhu cầu từ ngày 1/2 đến ngày 31/3. Đây chỉ là đơn đăng ký, không kèm theo hồ sơ chứng minh.

Theo doanh nghiệp, việc tiếp nhận đơn đăng ký trong giai đoạn này nhằm giúp chủ đầu tư nắm bắt nhu cầu của người dân đối với dự án và làm cơ sở tổng hợp thông tin để triển khai các bước tiếp theo.

Nếu đủ điều kiện mua, người dân có thể nhận bàn giao căn hộ tại Chung cư nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt dự kiến vào quý II/2026. Ảnh: Phương Uyên

Theo đại diện công ty, việc người dân nộp đơn đăng ký không phải là căn cứ để xét duyệt mua nhà. Đơn đăng ký này không phải là hồ sơ đăng ký mua nhà. Hiện tại, những người chưa nộp đơn đăng ký nhưng có nhu cầu mua hoặc thuê căn hộ nhà ở xã hội tại dự án có thể chờ đến khi Sở Xây dựng TPHCM có thông báo chính thức.

Về thời điểm bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký mua hoặc thuê tại dự án Chung cư nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt, công ty sẽ công bố ít nhất trước 30 ngày.

Chỉ sau khi Sở Xây dựng có thông báo công bố nội dung nêu trên, người dân mới thực hiện nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội với đầy đủ tài liệu kèm theo để chứng minh điều kiện theo quy định.

Đại diện Công ty Đức Mạnh khẳng định việc nộp hoặc chưa nộp đơn đăng ký trong giai đoạn này không ảnh hưởng đến quyền mua hoặc thuê nhà ở xã hội của người dân.

Trước đó, ngày 13/2, Sở Xây dựng TPHCM đã có văn bản xác nhận cho Công ty Đức Mạnh được bán 775 căn hộ nhà ở xã hội tại dự án. Giá bán tạm tính là 21,7 triệu đồng/m2, đã bao gồm 5% thuế GTGT và chưa bao gồm phí bảo trì.

Hiện dự án đã hoàn tất xây dựng phần thô và đang thi công hoàn thiện. Chủ đầu tư dự kiến bàn giao nhà cho người mua vào quý II/2026.