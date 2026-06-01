Dự án nhà ở xã hội CT3 do liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) và Tổng công ty Viglacera - CTCP làm chủ đầu tư.

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện chủ đầu tư cho biết, doanh nghiệp đang hoàn thiện hệ thống bốc thăm trực tuyến để phục vụ đợt mở bán chung cư CT3 dự kiến diễn ra trong tháng 6 này.

Theo chủ đầu tư, dự án hiện ghi nhận 3.654 hồ sơ hợp lệ đăng ký mua, thuê mua và thuê nhà ở xã hội, trong khi tổng nguồn cung chỉ có 929 căn. Điều này đồng nghĩa số lượng người đăng ký đang cao gấp gần 4 lần số căn hộ.

“Với số lượng hồ sơ lớn gấp nhiều lần nguồn cung, việc tổ chức bốc thăm theo hình thức truyền thống có thể phát sinh áp lực lớn về thời gian, nhân sự và công tác kiểm soát”, chủ đầu tư thông tin.

Hàng trăm người đã có mặt tại khu vực nhận hồ sơ dự án nhà ở xã hội CT3 khu đô thị Kim Chung chờ xuyên đêm để giữ chỗ nộp hồ sơ sáng 17/11/2025. Ảnh: NVCC

Vì vậy, liên danh chủ đầu tư quyết định triển khai giải pháp bốc thăm trực tuyến nhằm nâng cao khả năng giám sát, lưu trữ dữ liệu, hạn chế tối đa các tác động chủ quan, bảo đảm công khai, minh bạch và công bằng cho mọi khách hàng.

Đây là dự án nhà ở xã hội thứ hai tại Hà Nội áp dụng hình thức bốc thăm trực tuyến, sau dự án nhà ở xã hội Rice City Long Châu (phường Bồ Đề).

Trước khi đưa vào vận hành, liên danh chủ đầu tư đã tổ chức báo cáo, thuyết trình giải pháp công nghệ và lấy ý kiến từ các cơ quan chuyên môn như Bộ Xây dựng, Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an), Công an TP Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội và UBND xã Thiên Lộc.

Số hóa toàn bộ quy trình bốc thăm

Theo thiết kế, toàn bộ quy trình từ đăng nhập, xác thực thông tin, thực hiện thao tác bốc thăm cho tới trả kết quả đều được thực hiện trên môi trường trực tuyến.

Kết quả được hệ thống xử lý tự động và được thiết kế để bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu, hạn chế tối đa sự can thiệp thủ công. Dữ liệu tham gia được lưu trữ và sao lưu đầy đủ để phục vụ công tác kiểm tra, đối soát khi cần thiết.

Quy trình bốc thăm trực tuyến. Ảnh: CĐT

Chủ đầu tư cho biết, hệ thống được xây dựng để đáp ứng đồng thời lượng lớn người truy cập, bảo đảm hoạt động ổn định ngay cả trong thời điểm cao điểm. Kết quả sẽ được trả gần như ngay lập tức trên hệ thống cũng như trên thiết bị của người tham gia.

Một điểm đáng chú ý là người dân có thể tham gia bốc thăm ngay trên điện thoại hoặc máy tính cá nhân mà không cần tập trung tại địa điểm tổ chức như trước đây.

Người đăng ký sẽ sử dụng số căn cước công dân và mã xác nhận gửi qua điện thoại để đăng nhập.

Trước ngày bốc thăm chính thức, hệ thống cũng mở cổng đăng nhập thử nghiệm nhằm giúp người dân làm quen với các thao tác.

Giao diện của phần mềm bốc thăm trực tuyến trên điện thoại. Ảnh: CĐT

Theo kế hoạch, việc bốc thăm sẽ được chia thành nhiều khung giờ khác nhau. Buổi sáng dành cho nhóm đăng ký mua nhà ở xã hội, buổi chiều dành cho các trường hợp thuê mua và thuê nhà. Các đối tượng ưu tiên sẽ được xử lý theo đúng quy định trước khi tiến hành bốc thăm đối với các hồ sơ còn lại.

Sau khi hoàn tất quy trình, kết quả sẽ hiển thị trực tiếp trên màn hình và đồng thời được gửi qua tin nhắn điện thoại. Người tham gia cũng có thể lưu giấy xác nhận điện tử để tra cứu và đối chiếu thông tin khi cần.