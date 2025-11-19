Phát biểu tại lễ khai giảng, Thứ trưởng Nông Thị Hà cho biết, Trường Dự bị Đại học TPHCM có bề dày 49 năm xây dựng và phát triển, trở thành địa chỉ tin cậy trong hệ thống các trường dự bị đại học cả nước. Nhà trường đã đóng góp quan trọng vào đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực người dân tộc thiểu số, đồng thời hỗ trợ sinh viên quốc tế học tiếng Việt.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà phát biểu tại lễ khai giảng

Trong những năm qua, dù còn nhiều khó khăn nhất là về cơ sở vật chất nhưng thầy và trò nhà trường đã nỗ lực, đạt tỷ lệ 98% học sinh dự bị được chuyển tiếp vào các trường đại học lớn tại TPHCM và trên cả nước.

Thứ trưởng Nông Thị Hà nhấn mạnh, năm học 2025 - 2026 mang ý nghĩa đặc biệt, là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Nghị quyết yêu cầu đổi mới căn bản chất lượng giáo dục, phát triển con người Việt Nam đáp ứng hội nhập và nhu cầu phát triển mới của đất nước.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà chụp ảnh cùng các đại biểu dự buổi lễ

Thứ trưởng đề nghị trường tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, gắn đào tạo với nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của các vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đồng thời tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đặc biệt là hạ tầng giảng dạy và khu nội trú.

Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng, với trách nhiệm và nhiệt huyết của đội ngũ giáo viên, Trường Dự bị Đại học TPHCM sẽ tiếp tục truyền cảm hứng, giúp học sinh vừa tích lũy tri thức, rèn luyện nhân cách, vừa giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và sẵn sàng hội nhập với xã hội hiện đại.

Ông Lê Hữu Thức, Hiệu trưởng Trường Dự bị Đại học TPHCM

Về phía nhà trường, Hiệu trưởng Lê Hữu Thức cho biết, để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học tới, trường sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, thực hiện phương châm “biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo”, đồng thời rà soát, bổ sung chương trình và giáo trình nhằm đảm bảo tính khoa học, hiện đại và thực tiễn.

Nhà trường cũng tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức trẻ, có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ chính trị. Các nguồn lực được huy động tối đa để nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học hiện đại, đồng bộ, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, đồng thời chăm lo đời sống ăn, ở, sinh hoạt của học sinh tại khu nội trú và cán bộ, viên chức.

Năm học này trường được Bộ Dân tộc và Tôn giáo đầu tư cải tạo, sửa chữa lớn theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, tạo cơ hội nâng cao chất lượng giảng dạy và phục vụ nội trú cho học sinh.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà chụp ảnh cùng thầy và trò Trường Dự bị Đại học TPHCM

Năm học 2025 - 2026, Trường Dự bị Đại học TPHCM tuyển sinh khoá 36 được 465 học sinh đến từ các vùng dân tộc thiểu số, khu vực đặc biệt khó khăn, biên giới và hải đảo trên cả nước.

Trường có 2 hệ đào tạo chính gồm: Hệ dự bị đại học (DBĐH) trong đó có DBĐH dành cho học sinh dân tộc thiểu số, DBĐH cử tuyển, DBĐH tuyển thẳng; hệ bồi dưỡng tiếng Việt cho sinh viên Lào, Campuchia và sinh viên các nước khác.