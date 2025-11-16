Ngày 16/11, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khởi công 4 Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – Trung học cơ sở (TH - THCS) tại các xã biên giới Dục Nông, Mô Rai, Rờ Kơi và Sa Loong. Buổi lễ chính diễn ra tại điểm cầu xã Dục Nông và truyền hình trực tiếp đến 3 điểm cầu còn lại.

Tại điểm cầu Dục Nông có sự hiện diện của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Tấn Dũng; Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên...

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cùng các đại biểu nhấn nút khởi công xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp TH - THCS xã Dục Nông. Ảnh: N.C

Tại điểm cầu Mô Rai có sự tham dự của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương; điểm cầu Rờ Kơi có Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh; điểm cầu Sa Loong có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thế Hải.

Bốn công trình có tổng mức đầu tư hơn 600 tỷ đồng, được xây dựng đồng bộ gồm khối học tập, khối hành chính, khu nội trú, nhà ăn, khu thể chất và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 5.100 học sinh vùng biên giới. Các dự án dự kiến hoàn thành trước ngày 30/8/2026.

Trong đó, Trường phổ thông nội trú liên cấp TH - THCS xã Dục Nông là công trình điểm, xây dựng trên diện tích 4,9ha, quy mô 36 lớp học với tổng mức đầu tư hơn 357 tỷ đồng, đáp ứng khoảng 1.100 học sinh.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tin tưởng các trường nội trú biên giới sẽ sớm hoàn thành, mở ra cơ hội học tập tốt hơn cho học sinh vùng cao. Ảnh: N.C

Mở ra cơ hội học tập tốt hơn cho học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình khẳng định, sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với sự nghiệp giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Các công trình mới với hạ tầng khang trang sẽ lan tỏa tri thức, mở ra cơ hội học tập tốt hơn cho học sinh; đồng thời là biểu tượng của tình đoàn kết giữa miền xuôi – miền ngược, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào biên giới.

"Nhiều năm qua, với sự quan tâm của Trung ương cùng nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Quảng Ngãi đã đạt nhiều kết quả quan trọng: kinh tế tăng trưởng ổn định, hạ tầng cải thiện, đời sống người dân nâng cao, an sinh xã hội đạt nhiều tiến bộ; ngành giáo dục chuyển biến tích cực, duy trì tốt tỷ lệ huy động học sinh đến trường, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: T.T

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình gửi lời tri ân sâu sắc đến đội ngũ giáo viên đang ngày đêm bám lớp, bám trường ở vùng biên giới, vượt khó để “giữ lửa”, gieo chữ cho học sinh - một nhiệm vụ thiêng liêng và giàu ý nghĩa.

Để các công trình sớm hoàn thành, Phó Thủ tướng đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo chủ đầu tư và nhà thầu thi công khoa học, bảo đảm chất lượng - tiến độ - an toàn; đồng thời chuẩn bị sớm đội ngũ giáo viên, cán bộ và các điều kiện vận hành trường học khi dự án hoàn thành...

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tặng tượng Bác Hồ cho Trường phổ thông nội trú liên cấp TH - THCS xã Dục Nông. Ảnh: N.C

Phó Thủ tướng đánh giá cao việc tỉnh lựa chọn đơn vị quân đội thi công, tin tưởng rằng công trình sẽ được thực hiện bằng tinh thần trách nhiệm, không vì mục tiêu lợi nhuận, để mỗi nguồn kinh phí đầu tư đều phát huy hiệu quả...

Khẳng định giáo dục là quốc sách hàng đầu, Phó Thủ tướng Thường trực tin tưởng rằng với truyền thống hiếu học, sự đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ngãi, cùng nỗ lực của thầy và trò, các công trình sẽ sớm trở thành những ngôi trường kiểu mẫu, điểm sáng giáo dục vùng biên giới, góp phần nuôi dưỡng khát vọng và tương lai của thế hệ trẻ nơi phên giậu của Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Bộ Dân tộc và Tôn giáo trao tặng áo ấm cho học sinh xã Dục Nông. Ảnh: VGP

Xây dựng đời sống mới văn minh, ấm no, bền vững ở khu vực biên giới

Trưa cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Chả Nhầy, xã Dục Nông.

Tại đây, Phó Thủ tướng đã ân cần thăm hỏi, động viên bà con, chia sẻ niềm vui trong ngày hội đoàn kết của cộng đồng người dân vùng biên giới.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Dục Nông. Ảnh: T.T

Bày tỏ niềm vui và sự phấn khởi khi dự Ngày hội Đại đoàn kết, Phó Thủ tướng gửi đến các đại biểu và toàn thể nhân dân thôn Chả Nhầy lời thăm hỏi chân tình cùng những lời chúc mừng tốt đẹp nhất; đồng thời ghi nhận những kết quả tích cực mà cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đạt được trong phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, gìn giữ bản sắc và củng cố khối đại đoàn kết.

Phó Thủ tướng mong muốn cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở Quảng Ngãi tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tăng cường hơn nữa sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng đời sống mới văn minh, ấm no, bền vững ở khu vực biên giới.