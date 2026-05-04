Phát biểu tại sự kiện, lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai đánh giá Eco Sapa là dự án phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2026 - 2031, đặc biệt trong lĩnh vực đô thị, du lịch và dịch vụ. Dự án được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc, góp phần nâng tầm diện mạo đô thị và thúc đẩy phát triển du lịch chất lượng cao tại Sa Pa.

Eco Sapa mở ra hành trình kiến tạo một điểm đến mới, nơi thiên nhiên, kiến trúc và văn hóa bản địa cùng hòa làm một.

Theo lãnh đạo tỉnh, trong bối cảnh Sa Pa đang hướng tới trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng mang tầm quốc tế, những dự án phát triển theo hướng sinh thái, bền vững và tôn trọng cảnh quan tự nhiên như Eco Sapa sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình diện mạo đô thị mới cho địa phương.

Đó cũng là định hướng mà nhà sáng lập Ecopark theo đuổi suốt hơn hai thập kỷ qua - phát triển các khu đô thị xanh lấy thiên nhiên làm trung tâm, chú trọng cân bằng giữa con người, kiến trúc và môi trường sống. Với Eco Sapa, triết lý ấy tiếp tục được đưa tới Sa Pa, nhưng được điều chỉnh để phù hợp với địa hình, khí hậu và bản sắc văn hóa vùng Tây Bắc.

Ông Nguyễn Công Hồng - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Hồng Phong, chủ đầu tư dự án Eco Sapa phát biểu trong lễ khởi công dự án

Đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Ecopark Hải Dương - chủ đầu tư dự án chia sẻ: “Eco Sapa là sự tiếp nối kinh nghiệm phát triển các khu đô thị sinh thái trước đó nhưng được thiết kế riêng cho Sa Pa, nhằm tạo nên một không gian sống nghỉ dưỡng hài hòa với thiên nhiên và giữ được những giá trị bản địa đặc trưng”.

Tọa lạc tại tổ dân phố Ô Quý Hồ 1 và 3, phường Sa Pa, Eco Sapa sở hữu vị trí trên trục Quốc lộ 4D kết nối trung tâm Sapa với đèo Ô Quý Hồ, chỉ cách trung tâm thị xã khoảng 10 phút di chuyển.

Theo quy hoạch, Eco Sapa có quy mô 29,3 ha, tổng vốn đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng, được quy hoạch theo mô hình đô thị sinh thái với mật độ xây dựng thấp, ưu tiên không gian xanh, cảnh quan và trải nghiệm sống.

Eco Sapa được quy hoạch theo mô hình đô thị sinh thái giữa thiên nhiên Tây Bắc. Ảnh phối cảnh

Khu đô thị bao gồm 65 căn nhà phố, gần 300 căn biệt thự cùng hệ thống 6 công trình thương mại, dịch vụ, khách sạn quy mô khoảng 300 phòng tiêu chuẩn 5 sao và 2 tổ hợp trường học liên cấp, mầm non. Các tiện ích được thiết kế đồng bộ, hướng tới hình thành một hệ sinh thái sống - nghỉ dưỡng - du lịch hoàn chỉnh.

Eco Sapa cũng được hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng đang được đầu tư mạnh mẽ tại Lào Cai như cao tốc Nội Bài - Lào Cai, hầm đường bộ Hoàng Liên và dự án Cảng hàng không Sapa, qua đó mở rộng kết nối vùng và gia tăng tiềm năng khai thác du lịch.

Bên cạnh quy hoạch đô thị, dự án Eco Sapa còn gắn với câu chuyện “hồi sinh” đồi chè Ô Quý Hồ - khu vực từng thu hút hàng nghìn du khách mỗi mùa hoa mai anh đào nở dù chưa được khai thác bài bản.

Theo đại diện chủ đầu tư, toàn bộ cây mai anh đào và chè Ô long hiện hữu đã được đánh bầu, chăm sóc tại vườn ươm trước khi tái trồng trong khu bảo tồn tập trung rộng 4,6 ha và các không gian cảnh quan của dự án.

Đồi chè Ô Quý Hồ và mai anh đào được bảo tồn, tái sinh trong lòng Eco Sapa. Ảnh phối cảnh

“Chúng tôi không chỉ phát triển bất động sản, mà mong muốn giữ lại những giá trị khiến du khách yêu Sa Pa. Việc bảo tồn và tái sinh đồi chè là một phần quan trọng trong triết lý phát triển bền vững của dự án”, đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh.

Dựa trên địa hình đồi dốc tự nhiên, dự án Eco Sapa được thiết kế theo nhiều cao độ, đảm bảo tầm nhìn mở rộng ra dãy Hoàng Liên Sơn. Vật liệu bản địa như đá, gỗ, thổ cẩm được đưa vào kiến trúc nhằm tạo nên sự hòa quyện giữa công trình và cảnh quan.

Khi hoàn thiện, dự án sẽ hình thành một tổ hợp nghỉ dưỡng, trải nghiệm với các tiện ích như quảng trường, sân khấu ngoài trời, bảo tàng trà, khu glamping, vườn thiền và các tuyến phố ẩm thực, mua sắm, góp phần định hình Eco Sapa như một điểm đến mới của du lịch Sa Pa.

Sự xuất hiện của Eco Sapa không chỉ mở rộng không gian phát triển đô thị, mà còn đặt nền móng cho một phong cách sống mới - nơi con người tìm lại sự cân bằng giữa thiên nhiên và nhịp sống hiện đại.

(Nguồn: Ecopark)