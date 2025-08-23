Sáng 23/8, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2025).

Chương trình văn nghệ chào mừng tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, toàn ngành Văn hóa hôm nay như được "trở về thời khắc thiêng liêng" của 80 năm trước - thời điểm Cách mạng Tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đặc biệt, việc tổ chức lễ kỷ niệm tại Nhà hát Lớn Hà Nội càng thêm ý nghĩa, bởi nơi đây từng diễn ra Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định tầm nhìn chiến lược: "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi".

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng.

80 năm xây dựng và trưởng thành

Từ ngày 28/8/1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Tuyên cáo thành lập Chính phủ lâm thời gồm 13 Bộ, trong đó có Bộ Thông tin, Tuyên truyền - tiền thân của Bộ VHTTDL ngày nay, văn hóa luôn được xác định là một mặt trận trọng yếu. Đề cương Văn hóa Việt Nam năm 1943 đã đặt nền móng với ba nguyên tắc "Dân tộc - Khoa học - Đại chúng".

Trải qua 80 năm, ngành Văn hóa đã làm nên một bản trường ca với nhiều cung bậc: từ nền văn hóa kháng chiến, đến thể thao hội nhập, du lịch vươn ra thế giới, báo chí trở thành mạch dẫn tri thức kết nối Đảng với Nhân dân.

Những năm gần đây, nhiều dấu ấn nổi bật đã khẳng định vai trò ngày càng sâu sắc của văn hóa trong phát triển bền vững: Nhận thức xã hội về vai trò của văn hóa ngày càng toàn diện, được thể hiện trong hầu hết các nghị quyết, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; Công tác xây dựng thể chế được chú trọng, Quốc hội thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035; Công tác xây dựng môi trường văn hóa, bảo tồn di sản, phát triển công nghiệp văn hóa, ngoại giao văn hóa, thể thao, du lịch, báo chí đều đạt nhiều thành tựu quan trọng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng.

Đặc biệt, tại lễ kỷ niệm, Bộ VHTTDL vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất - sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những đóng góp của ngành trong 5 năm qua. Đồng thời, 80 gương điển hình tiên tiến cũng được vinh danh, như những "đại sứ văn hóa" của đất nước.

Giữ nhịp và tạo nhịp mới

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định: bên cạnh thuận lợi, ngành Văn hóa cũng đang đối diện nhiều khó khăn, thách thức từ toàn cầu hóa, hội nhập, nguy cơ phai nhạt bản sắc, hạn chế trong chuyển đổi số và nguồn nhân lực. Trong bối cảnh đó, toàn ngành cần vừa "giữ nhịp" - bảo tồn giá trị cốt lõi của văn hóa dân tộc, vừa "tạo nhịp mới" - thúc đẩy sáng tạo, đổi mới và hội nhập.

Vì thế, người đứng đầu ngành Văn hóa đề ra bốn nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng Nghị quyết của Bộ Chính trị về "Chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới" trong quý IV/2025; Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, mỗi người là một "đại sứ văn hóa"; Tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, hệ giá trị con người Việt Nam trong thời kỳ mới; Huy động tối đa nguồn lực, triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, Chiến lược công nghiệp văn hóa, Chiến lược thể dục thể thao, đầu tư các công trình văn hóa tầm vóc thời đại Hồ Chí Minh.

Cuối cùng, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định tuyên ngôn hành động của toàn ngành: "Văn hóa là nền tảng - Thông tin là mạch dẫn - Thể thao là sức mạnh - Du lịch là nhịp cầu kết nối". Với quyết tâm ấy, toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục nỗ lực, sáng tạo, đưa sự nghiệp phát triển văn hóa bước vào kỷ nguyên mới, góp phần xây dựng một Việt Nam giàu mạnh, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc.

Cũng nhân dịp này, Bộ VHTTDL đã tặng bằng khen cho 80 gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch.