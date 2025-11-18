Cơ quan khí tượng Anh phát đi hai cảnh báo kéo dài 12 giờ cho khu vực miền Trung nước Anh và Nam Wales, dự báo lượng mưa có thể lên tới 150mm từ trưa đến nửa đêm. Trên toàn quốc cũng đã có hơn 120 cảnh báo ngập lụt, kèm theo gió giật có thể đạt 112 km/h.

Trong bối cảnh thời tiết cực đoan gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, các hội nhóm lái xe và tổ chức an toàn đường bộ kêu gọi tài xế hết sức thận trọng.

Thời tiết cực đoan gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông

Một trong những khuyến cáo quan trọng là không bật chế độ ga tự động (cruise control) trong điều kiện mưa bão.

Lý do là khi mặt đường xuất hiện nhiều nước đọng, nguy cơ “bay nước” (aquaplaning) tăng cao, hiện tượng lớp nước nằm giữa lốp xe và mặt đường khiến xe mất hoàn toàn độ bám và người lái mất kiểm soát hướng di chuyển.

Không bật chế độ ga tự động (cruise control) trong điều kiện mưa bão

Công ty Select Car Leasing cảnh báo việc dùng cruise control có thể làm tình huống nguy hiểm này trở nên trầm trọng. Ông Graham Conway, giám đốc điều hành, giải thích: “Cruise control giả định lốp xe luôn bám đường. Khi xe chạy trên đường ngập nước sâu, hiện tượng aquaplaning (hay còn gọi là thủy thăng, mất lái trên mặt đường ngập nước) xảy ra khiến lốp mất tiếp xúc với mặt đường. Hệ thống xe nhận nhầm là động cơ bị nhẹ tải và tự tăng ga để giữ tốc độ, nhưng việc này khiến lốp quay nhanh hơn, làm xe trượt và mất lái nghiêm trọng hơn.

Ông cho biết thêm rằng việc phụ thuộc vào cruise control trong thời tiết mưa lớn, đường ướt còn khiến tài xế phản ứng chậm hơn trước các tình huống đột ngột và khó giảm ga từ từ, thao tác cần thiết khi xe bắt đầu trượt nước. Trong khi đó, muốn tắt cruise control thường phải đạp phanh hoặc đạp côn, động tác có thể khiến xe càng mất ổn định.

Chuyên gia khuyến cáo tài xế cần lập tức nhả chân ga, tuyệt đối không phanh gấp; giữ hai tay trên vô-lăng và tránh đánh lái đột ngột để xe không bị văng khi lấy lại độ bám. Cũng cần giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước.

Bộ Quy tắc Đường bộ Anh (Highway Code) quy định tại Điều 227: “Nếu vô-lăng mất phản hồi, nhiều khả năng nước đã khiến lốp không còn bám đường. Hãy giảm ga và chậm lại từ từ”.

Quy tắc chung với tài xế là không đi vào vùng nước ngập sâu trên 10cm để tránh nguy cơ chết máy hoặc mất lái.

Theo Dailymail

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy gửi ý kiến dưới phần bình luận của bài viết hoặc gửi về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!