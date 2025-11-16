Một video lan truyền trên YouTube gần đây thu hút sự chú ý khi mô phỏng tình huống tài xế đang chạy ở tốc độ hơn 80 km/h trên cao tốc thì bất ngờ… mất phanh. Kịch bản nghe rất thực tế và đáng sợ, nhưng theo chuyên gia, nếu xử lý đúng cách, người lái hoàn toàn có thể đưa xe dừng lại an toàn.

Giữ bình tĩnh – nguyên tắc vàng

Theo kênh Knowledge Kingdom, điều quan trọng nhất khi xe mất phanh là không hoảng loạn. Chỉ cần mất kiểm soát vài giây, người điều khiển có thể gây tai nạn nghiêm trọng, thiệt hại về người và tài sản.

Trong video, người hướng dẫn dùng một chiếc Toyota Etios Liva số sàn để thực hành. Với dòng xe này, tài xế cần kết hợp phanh tay và hãm động cơ (engine braking).

Xem video:

Xe số sàn: Kéo phanh tay nửa chừng, trả số từ từ

– Bước 1: Nhả hoàn toàn chân ga, xe vẫn chạy nhanh nhưng sẽ tự giảm tốc nhẹ.

– Bước 2: Kéo phanh tay một nửa, không giật mạnh, không kéo hết cỡ. Mức kéo này đủ tạo lực hãm nhưng không làm khóa bánh sau khiến xe văng hoặc mất lái.

– Bước 3: Trả số xuống dần, đúng thứ tự từng cấp số để tận dụng lực hãm của động cơ. Tốc độ sẽ giảm nhanh khi xe xuống các số thấp.

– Bước 4: Khi xe còn dưới 10 km/h, kéo phanh tay hoàn toàn để dừng hẳn.

Kéo phanh tay nửa chừng, trả số từ từ.

Theo hướng dẫn, nếu thao tác thành thục, tài xế có thể đưa xe từ 60 km/h về 0 trong khoảng 6–10 giây.

Tuy nhiên, phương án này chỉ đảm bảo khi có đường trống. Nếu đang ở tuyến đường đông, người lái cần đánh lái ra khu vực an toàn rồi mới thực hiện.

Xe số tự động: Giảm số bằng chế độ S/L hoặc lẫy chuyển số

Với xe số tự động, sau khi giữ bình tĩnh và giữ chắc vô-lăng, tài xế cần:

– Đạp nhồi chân phanh nhiều lần để xem hệ thống có tạo áp lực tạm thời hay không (cách này hiệu quả với một số xe đời cũ).

– Nếu phanh vẫn vô hiệu, giảm số bằng cần số hoặc lẫy chuyển số, đưa xe từ D về các chế độ S, 2, 1 hoặc L nếu xe có.

– Không nhấn ga, chỉ dùng hãm động cơ để giảm tốc.

– Từ từ kéo phanh tay, sau đó siết hoàn toàn khi tốc độ đã rất thấp.

Các chuyên gia cũng nhắc lại rằng mất phanh có thể đến từ nhiều nguyên nhân: hỏng dây phanh, rò rỉ dầu phanh, hỏng xi-lanh chính… Vì vậy, sau khi an toàn hạ tốc, tài xế cần đưa xe đi kiểm tra ngay.

Dù là xe số sàn hay số tự động, nguyên tắc chung vẫn là: giữ bình tĩnh – giảm tốc bằng hộp số – dùng phanh tay đúng cách – ưu tiên tránh xa dòng xe đang chạy.

