Đây cũng được xem là thời điểm vàng để sở hữu các vị trí kinh doanh đẹp trên “trục kim cương” Tương Lai xuyên tâm siêu đô thị Vinhomes Green Paradise, nhất là khi mức giá vẫn còn rất thấp nếu so với hệ thống hạ tầng và tiện ích hàng tỷ USD đang được đầu tư.

Mùa cao điểm chưa từng có tại Cần Giờ

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đã khép lại, nhiều điểm vui chơi tại TP.HCM bắt đầu trở lại nhịp sinh hoạt thường nhật. Song, riêng tại Cần Giờ, lượng khách đổ về du xuân vẫn duy trì hàng nghìn lượt mỗi ngày, tạo nên một mùa cao điểm kéo dài hiếm thấy trong tháng Giêng.

Bước sang chặng tiếp theo với chủ đề “Du xuân - Vui hội tháng Giêng”, Green Paradise Tet Fest tại Cần Giờ tiếp tục gia tăng trải nghiệm bằng nhiều hoạt động điểm nhấn, như chương trình diễu hành đường phố và workshop vẽ chậu trồng cây vào ngày 28/2. Trong khi đó, cung đường hoa quy mô lớn, “báu vật” mai cổ thụ 150 tuổi nở rộ, khu ẩm thực ba miền cùng các trò chơi dân gian… vẫn duy trì xuyên suốt đến ngày bế mạc, giữ trọn nhịp rộn ràng cho toàn bộ sự kiện.

Dòng người đổ về Green Paradise Tet Fest dù kỳ nghỉ Tết đã kết thúc, tạo nên mùa cao điểm dài nhất từng thấy tại Cần Giờ

Nhiều du khách cho rằng Cần Giờ là điểm đến lý tưởng để “đổi gió” đầu năm. Quãng đường di chuyển ngắn, không khí biển - rừng trong lành, cộng thêm không gian lễ hội quy mô lớn tạo nên sức hút khác biệt so với những điểm vui chơi quen thuộc. Tại đây, các hoạt động được thiết kế theo nhiều lớp trải nghiệm, đáp ứng đa dạng lứa tuổi: người trẻ săn ảnh sống ảo, gia đình tham gia workshop, trong khi người lớn tuổi có thể xin chữ đầu năm, thưởng thức đặc sản vùng miền...

Ngày 23/2 (mùng 7 tháng Giêng), dù đã qua cao điểm nghỉ Tết, khu vực lễ hội vẫn duy trì lượng khách đông đảo, không khí rộn ràng như những ngày đầu xuân. Không ít gia đình tranh thủ “thưởng Tết Sài Gòn” sau chuyến về quê sum họp.

Anh Trần Quốc Huy, quê Ninh Bình, đưa cả nhà tới Cần Giờ vui xuân vào ngày mùng 7 Tết, cho biết: “Mọi năm, quay lại TP.HCM là coi như hết Tết. Nhưng năm nay thấy trên mạng ai cũng check-in khinh khí cầu, đường hoa nên cả nhà đi thử. Không ngờ lại có thêm một chuyến du xuân đầu năm rất trọn vẹn”.

Cung đường hoa khổng lồ và “báu vật trăm tuổi” mai Phú Quý là trong những điểm check-in yêu thích của du khách

Tiềm năng bứt tốc của bất động sản Cần Giờ

Tháng Giêng vốn là thời điểm cầu tài lộc và khởi động những kế hoạch mới. Tận mắt chứng kiến dòng người liên tục đổ về, nhiều nhà đầu tư cho biết họ đã nhìn thấy chân dung ban đầu của một điểm đến tương lai quy mô hàng chục triệu lượt khách mỗi năm.

“Tôi đã nghe nhiều về dự án này, nhưng đến tận nơi mới thật sự ấn tượng. Đây là nơi có sức hấp dẫn cao so với nhiều dự án khác ở TP.HCM, là một lá phổi xanh hiếm hoi của thành phố với hệ sinh thái trong lành, tốt cho sức khỏe. Mức giá hiện tại cũng chưa cao nếu so với hệ thống hạ tầng và quy mô tiện ích”, anh Phong, nhà đầu tư tại khu nam TP.HCM, cho biết.

Theo anh Phong, điều thuyết phục nhất chính là lượng khách thực tế và khả năng hình thành hoạt động kinh doanh bền vững khi siêu đô thị đi vào vận hành đồng bộ.

Anh Phong đánh giá Vinhomes Green Paradise có tiềm năng tăng trưởng tốt với biên lợi nhuận vượt trội

Theo các đơn vị phân phối, nhà phố Boulevard Prime trên trục đại lộ Tương Lai ghi nhận lượng khách tìm hiểu tăng rõ rệt ngay từ đầu năm, nhiều vị trí đẹp được chốt trong ngày.

Tọa lạc trên đại lộ rộng 50m, Boulevard Prime khắc phục hạn chế cố hữu của nhiều tuyến phố cũ tại TP.HCM, như mặt cắt nhỏ và ùn tắc giao thông. Lợi thế mặt đường lớn cho phép bố trí làn dừng đỗ hợp lý, giúp xe du lịch và khách đoàn tiếp cận thuận tiện, gia tăng khả năng khai thác thương mại thực tế.

Không gian rộng cũng tạo điều kiện tổ chức lễ hội, diễu hành và các sự kiện ngoài trời ngay trên trục chính, qua đó mở ra cơ hội phát triển đa dạng mô hình kinh doanh trải nghiệm, thu hút nhóm khách có mức chi tiêu cao và kéo dài thời gian lưu trú.

Đồng thời, mặt tiền nổi bật trên đại lộ lớn đáp ứng tiêu chuẩn vận hành của showroom, ngân hàng hay các thương hiệu F&B quy mô, tạo nền tảng hình thành dòng tiền cho thuê ổn định và lâu dài.

Nhà đầu tư đổ về Vinhomes Green Paradise tìm sản phẩm vị trí đẹp

Ở tầm nhìn vĩ mô, các chuyên gia kinh tế đánh giá, khi tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ và cầu Cần Giờ hoàn thiện vào năm 2028 và 2029, thời gian di chuyển từ trung tâm chỉ còn tính bằng phút, Cần Giờ sẽ giống như lõi trung tâm mở rộng. Khi đó, bất động sản Cần Giờ sẽ được tái định giá mạnh mẽ, nhất là trong bối cảnh quỹ đất sở hữu lâu dài ven biển đang cạn kiệt.

“Đường sắt tốc độ cao và cầu Cần Giờ có thể giúp bất động sản tại Cần Giờ nhanh chóng trở nên khan hiếm. Bất động sản tại Cần Giờ sẽ có sức cạnh tranh rất cao”, PGS.TS. Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, nhận định.

Nhà phố Boulevard Prime được dự báo tăng giá mạnh khi các hạ tầng trọng điểm đồng loạt hoàn thiện vào năm 2028, 2029. Ảnh phối cảnh

Theo ông Lê Hữu Dũng, Việt kiều Úc, trong bất động sản, giai đoạn đầu của chu kỳ luôn là thời điểm quyết định biên độ lợi nhuận: càng vào sớm lợi nhuận càng lớn.

“Đầu tư là phải nhìn thấy trước những điều mà người bình thường chưa thấy, phải đi trước khi mọi người vẫn còn đang quan sát, thăm dò. Đến khi mọi thứ đã hiện hữu rõ ràng thì không chỉ mức cạnh tranh lớn mà biên lợi nhuận cũng đã thu hẹp”, ông Dũng phân tích.

Từ một lễ hội xuân, Cần Giờ đang dần khẳng định vị thế là một cực phát triển mới phía nam TP.HCM. Sự nhộn nhịp những ngày đầu năm không chỉ là câu chuyện lễ hội, mà còn phản ánh tâm thế tìm kiếm vận hội mới của những người có tầm nhìn, muốn đi trước, đón đầu cơ hội tại vùng đất đang trỗi dậy - Cần Giờ.