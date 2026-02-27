Lợi thế TOD định hình giá trị tại Hoà Lạc

Theo nhiều đánh giá, bước sang năm 2026, thị trường bất động sản Việt Nam không còn vận động theo quán tính đầu cơ ngắn hạn mà dần bước vào chu kỳ tăng trưởng chọn lọc và bền vững hơn.

Tại Hội nghị Bất động sản Việt Nam - VRES cuối năm 2025, các chuyên gia cũng khẳng định thị trường đã bước vào chu kỳ phục hồi, trong đó chung cư và nhà riêng tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt, tạo lực đẩy cho giai đoạn tăng trưởng kế tiếp. Đặc biệt tại Hà Nội, cú hích hạ tầng với hệ thống vành đai và liên kết vùng ngày càng hoàn thiện đã kích hoạt làn sóng dịch chuyển ra vùng ven mạnh mẽ, mở ra dư địa gia tăng giá trị bền vững cho những sản phẩm căn hộ sở hữu lợi thế kết nối vượt trội.

Giữa xu thế đó, Hoà Lạc không còn là cái tên của tương lai xa mà đang dần hiện hữu như một trung tâm công nghệ - giáo dục mới phía tây Hà Nội nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của xu hướng TOD - phát triển đô thị xoay quanh giao thông công cộng.

Bên cạnh Đại lộ Thăng Long đóng vai trò như trục xương sống, các tuyến Metro như số 5 và số 12 giúp kết nối Hòa Lạc với các khu vực khác cũng đang được ưu tiên khởi công xây dựng. Khi hạ tầng không chỉ là điểm cộng mà trở thành động cơ định hình giá trị, những dự án nằm trong bán kính kết nối thuận tiện với hệ thống giao thông công cộng sẽ có xu hướng gia tăng giá trị bền vững theo thời gian.

Hoà Lạc vì thế được ví như một “trạm trung chuyển” của chu kỳ tăng trưởng mới, nơi giao thông, giáo dục và công nghệ giao thoa, tạo lực đẩy cho bất động sản bước vào giai đoạn tăng trưởng chọn lọc nhưng chắc chắn. Tại đây, dự án Legacy Hinoiri là một trong số ít dự án được nhìn nhận như cơ hội đón đầu, khi vừa bám sát nhu cầu ở thực của cộng đồng chuyên gia, vừa hưởng lợi từ quy hoạch hạ tầng đang dần hoàn thiện.

Tuyến Metro số 5 kết nối trung tâm Hà Nội - Hoà Lạc đang được ưu tiên triển khai, gia tăng lợi thế TOD và nâng tầm giá trị kết nối cho Legacy Hinoiri trong chu kỳ phát triển mới phía tây Thủ đô. Ảnh phối cảnh

Chuẩn sống tiên phong và giá trị được “đóng gói” trong căn hộ thông minh

Legacy Hinoiri được định vị như một biểu tượng sống mới dành cho cộng đồng trí thức, kỹ sư, chuyên gia đang ngày một đông đảo. Dự án theo đuổi triết lý kiến tạo không gian sống nuôi dưỡng tư duy và hiệu suất, gia tăng mật độ cây xanh, mở rộng không gian sinh hoạt chung và thiết lập hệ tiện ích phục vụ trọn vẹn chu trình làm việc - nghỉ ngơi - kết nối trong cùng một hệ sinh thái khép kín.

Thiết kế Japandi thời thượng được lựa chọn trở thành ngôn ngữ chủ đạo tại Legacy Hinoiri, nổi bật với sự giao thoa giữa tinh thần tối giản Bắc Âu và chiều sâu thiền định của Nhật Bản. Những đường nét tinh gọn, gam màu trung tính kết hợp với thiết kế tối ưu ánh sáng tự nhiên cùng vật liệu thân thiện môi trường tạo nên một không gian sống vừa chuẩn mực thẩm mỹ, vừa tối ưu công năng dành riêng cho các cư dân tinh hoa tương lai.

Cùng với hệ tiện ích All-in-one như bể bơi bốn mùa view núi, phòng gym, không gian làm việc chung Co-working Space,... Legacy Hinoiri là minh chứng cho một môi trường sống truyền cảm hứng - phù hợp với “khẩu vị” của thế hệ cư dân có tiêu chuẩn cao, đề cao phong cách sống cân bằng và bền vững.

Chuỗi tiện ích khép kín tại Legacy Hinoiri được kiến tạo dành riêng cho cộng đồng cư dân ưu tú. Ảnh phối cảnh

Song song với triết lý thiết kế, Legacy Hinoiri gia tăng lợi thế cạnh tranh bằng việc bàn giao nội thất trần, tường, sàn, hệ tủ bếp đến thiết bị vệ sinh và nội thất liền tường đồng bộ ngay từ đầu giúp rút ngắn thời gian khai thác cho thuê và hạn chế phát sinh chi phí hoàn thiện.

Các căn hộ tại Legacy Hinoiri cũng sẵn sàng tích hợp hệ giải pháp căn hộ thông minh - một trong những yếu tố cơ bản ngày càng được khách thuê quốc tế và chuyên gia trẻ chú trọng. Được tư vấn quản lý và vận hành bởi CBRE - thương hiệu uy tín hàng đầu thế giới trong lĩnh vực dịch vụ bất động sản, dự án thiết lập tiêu chuẩn dịch vụ chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng khai thác ổn định, bảo toàn giá trị tài sản và củng cố nền tảng lợi nhuận bền vững cho nhà đầu tư.

Thiết kế Japandi tinh giản và sẵn sàng tích hợp hệ giải pháp căn hộ thông minh, đáp ứng chuẩn mực của cộng đồng chuyên gia, khách thuê quốc tế. Ảnh phối cảnh

Đáng chú ý, mức giá chỉ từ 56 triệu đồng/m² được xem là ngưỡng “mở cửa” đầy chiến lược trong bối cảnh mặt bằng giá căn hộ nội đô đã neo ở mức cao. Khi toàn bộ giá trị sống - từ thiết kế, nội thất đến tiêu chuẩn vận hành - đã được “đóng gói” ngay trong cấu phần sản phẩm, nhà đầu tư có thể chủ động hoạch định bài toán tài chính, hạn chế chi phí ẩn và đón đầu biên độ tăng trưởng còn rộng mở của Hoà Lạc.

Giữa dòng chảy thị trường đang tái cấu trúc theo hướng chọn lọc và bền vững, dự án Legacy Hinoiri hướng đến khẳng định được giá trị giữa trung tâm đô thị công nghệ tương lai, đồng hành cùng nhịp phát triển của một cực tăng trưởng mới phía tây Hà Nội.

Lệ Thanh