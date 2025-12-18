Trong hai ngày 12-13/12, tại Hà Nội và Ninh Bình, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Thành đoàn Hà Nội và Tỉnh đoàn Ninh Bình tổ chức Chương trình tập huấn “Chuyển đổi số và Quản trị doanh nghiệp cho thanh niên khởi nghiệp”, thu hút đông đảo sinh viên, thanh niên, cán bộ Đoàn - Hội và các mô hình thanh niên khởi nghiệp tham gia.

Chương trình nhằm trang bị cho thanh niên những kiến thức nền tảng và cập nhật về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số, đồng thời mở ra các góc nhìn thực tiễn về cơ hội phát triển trong kinh tế số.

Ông Nguyễn Phan Huy Khôi phát biểu tại hội nghị.

Tại Hội nghị tập huấn, ông Nguyễn Phan Huy Khôi, Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo ngành Quản trị thông tin, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN), Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp Việt Nam (SYS Việt Nam) trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đã trực tiếp trao đổi với thanh niên, sinh viên về những nội dung cốt lõi của khởi nghiệp trong giai đoạn mới.

Theo ông Nguyễn Phan Huy Khôi, khởi nghiệp hiện nay không chỉ dừng lại ở việc mở doanh nghiệp mà cần bắt đầu từ tư duy giải quyết vấn đề, xây dựng mô hình kinh doanh phù hợp và ứng dụng công nghệ số vào quản trị, vận hành và phát triển thị trường.

Ông Khôi cũng nhấn mạnh vai trò của chuyển đổi số trong việc nâng cao năng suất, giảm chi phí và mở rộng cơ hội tiếp cận khách hàng cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp do thanh niên làm chủ.

Bên cạnh đó, các học viên tham gia chương trình còn được giới thiệu bộ kỹ năng quản trị doanh nghiệp khởi nghiệp, bao gồm quản trị tài chính, quản trị nhân sự, xây dựng thương hiệu, tiếp thị số và ứng dụng các công cụ công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động kinh doanh.

Chương trình tập huấn “Chuyển đổi số và Quản trị doanh nghiệp cho thanh niên khởi nghiệp” đã thu hút đông đảo sinh viên, thanh niên, cán bộ Đoàn - Hội và các mô hình thanh niên khởi nghiệp tham gia.

Trong khuôn khổ chương trình, ông Nguyễn Phan Huy Khôi cũng chia sẻ về Đề án “Nâng cao năng lực kinh doanh số cho 20 triệu thanh niên Việt Nam” do SYS Việt Nam và TikTok đồng chủ trì, với sự đồng hành của Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử và Công nghệ số, Cục TMĐT&KTS, Bộ Công thương. Đề án hướng tới mục tiêu trang bị kiến thức, kỹ năng và công cụ kinh doanh số cho thanh niên trên cả nước, tạo điều kiện để thanh niên tham gia sâu hơn vào thương mại điện tử, kinh tế nền tảng và các mô hình kinh doanh số phù hợp với xu thế phát triển hiện nay.

Tham gia chương trình tập huấn, nhiều học viên đánh giá cao tính thực tiễn của các nội dung được chia sẻ. Anh Lâm Văn Điền (36 tuổi), Tổ trưởng tổ dân phố Tân Hối, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, hiện đang kinh doanh nhà vườn và cây cảnh, cho biết chương trình đã giúp anh tiếp cận thêm nhiều thông tin mới về chuyển đổi số.

Theo anh Điền, bản thân đã sử dụng mạng xã hội và một số công cụ công nghệ như trí tuệ nhân tạo trong công việc hằng ngày, song việc tiếp cận còn mang tính tự phát, chưa thực sự hiệu quả.

Thông qua chương trình tập huấn, anh có thêm định hướng rõ ràng hơn trong việc ứng dụng công nghệ vào kinh doanh cũng như hỗ trợ người dân tại địa bàn, đặc biệt trong các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và sử dụng các nền tảng số của Nhà nước.

“Cuối năm nay em sẽ mạnh dạn đưa cây quất cảnh của nhà vườn lên bán trên TikTok để có thể tiếp cận được nhiều khách hàng hơn, đồng thời cũng quảng bá làng nghề trồng cây cảnh thông qua thương mại điện tử”, anh Điền nhấn mạnh.

Chương trình tập huấn “Chuyển đổi số và Quản trị doanh nghiệp cho thanh niên khởi nghiệp” là một trong những hoạt động thiết thực của tổ chức Đoàn - Hội nhằm đồng hành cùng thanh niên trong quá trình lập thân, lập nghiệp, góp phần hình thành lực lượng thanh niên khởi nghiệp năng động, sáng tạo, sẵn sàng thích ứng với yêu cầu của nền kinh tế số trong giai đoạn mới.