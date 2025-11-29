Chương trình do SYS Việt Nam tổ chức tại 12 trường Đại học trên cả nước, với sự phối hợp của TikTok LIVE, DAKE MCN, Tập đoàn Viettel cùng các đơn vị đồng hành trong Đề án “Nâng cao năng lực kinh doanh số cho 20 triệu thanh niên Việt Nam”.

TikTok Uni Tour 2025 hướng tới mục tiêu giúp sinh viên tiếp cận sâu hơn với kiến thức và kỹ năng thực hành trong lĩnh vực kinh tế số, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng và thiết thực. Tại mỗi điểm trường, Ban Tổ chức sẽ giới thiệu về Đề án “Nâng cao năng lực kinh doanh số cho 20 triệu thanh niên Việt Nam”, tổ chức các buổi tập huấn chuyên đề về TikTok LIVE, hướng dẫn sinh viên cách xây dựng nội dung, phát triển kênh, kĩ năng bán hàng affiliate, cũng như tham gia vào các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp kinh tế số do TikTok triển khai.

Một điểm nhấn đáng chú ý của chương trình là quà tặng đặc biệt dành cho sinh viên tham dự, với phần thưởng hấp dẫn gồm 13 xe máy điện BF và nhiều phần quà giá trị từ các thương hiệu lớn đồng hành cùng Đề án khởi nghiệp kinh tế số. Đây không chỉ là hoạt động khích lệ tinh thần tham gia mà còn thể hiện sự đồng hành của doanh nghiệp trong việc hỗ trợ thế hệ trẻ Việt Nam bước vào nền kinh tế số một cách tự tin và chủ động.

Ngoài ra, sinh viên tham gia TikTok Uni Tour 2025 còn được trực tiếp tham gia chiến dịch TikTok LIVE - chương trình đặc biệt do TikTok thiết kế riêng nhằm giúp sinh viên trải nghiệm thực tế môi trường sáng tạo số. Đội ngũ chuyên gia đến từ DAKE MCN và TikTok sẽ trực tiếp “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn cách vận hành kênh, sản xuất nội dung và khai thác cơ hội nghề nghiệp từ nền tảng số.

SYS Việt Nam và TikTok Việt Nam hợp tác thúc đẩy lan tỏa tri thức số đến sinh viên Việt Nam

TikTok Uni Tour 2025 không chỉ mang ý nghĩa là một chương trình đào tạo kỹ năng, mà còn là diễn đàn lan tỏa thông điệp về trách nhiệm xã hội và đạo đức số của thế hệ trẻ Việt Nam. Phát biểu tại Lễ công bố, ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok Việt Nam nhấn mạnh: “Thông qua các hoạt động tương tác và chia sẻ, chương trình khuyến khích sinh viên sử dụng nền tảng số một cách văn minh, sáng tạo và có ích cho cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh và tích cực”.

Đình Sơn