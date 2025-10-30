Ngày 29/10, gần 100 doanh nghiệp trong ngành hàng Mẹ & Bé đã tham gia sự kiện “Connect Brands Day” do Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp Việt Nam (SYS Việt Nam), TikTok Việt Nam, Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử và Công nghệ số (eComDx) – Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) và DAKE MCN phối hợp tổ chức tại Hà Nội.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Đề án “Nâng cao năng lực kinh doanh số cho 20 triệu thanh niên Việt Nam”, hướng đến mục tiêu thúc đẩy khởi nghiệp, đào tạo kỹ năng kinh doanh trực tuyến và hỗ trợ thanh niên phát triển mô hình kinh tế số thông qua các nền tảng thương mại điện tử.

Ông Nguyễn Phan Huy Khôi, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp Việt Nam (Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam).

Tại sự kiện, ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok Việt Nam, và ông Nguyễn Phan Huy Khôi, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp Việt Nam (Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam) đã giới thiệu về Đề án “Nâng cao năng lực kinh doanh số cho 20 triệu thanh niên Việt Nam” – một sáng kiến quy mô toàn quốc nhằm hỗ trợ thế hệ trẻ khởi nghiệp bằng công nghệ.

Đề án được SYS Việt Nam và TikTok Việt Nam chủ trì, với sự phối hợp của eComDx – Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), báo Nhân Dân đồng hành và bảo trợ truyền thông.

Mục tiêu trọng tâm của đề án là trang bị cho thanh niên kiến thức, kỹ năng và công cụ để tham gia vào nền kinh tế số, từ đó góp phần mở rộng cơ hội việc làm và tạo ra các mô hình kinh doanh sáng tạo.

Theo ông Nguyễn Phan Huy Khôi, DAKE MCN là đơn vị được giao nhiệm vụ triển khai thực tế các hoạt động của đề án. Tổ chức này đã và đang xây dựng nhiều chương trình kết nối doanh nghiệp với thanh niên, sinh viên khởi nghiệp kinh tế số thông qua mô hình tiếp thị liên kết (affiliate) và livestream bán hàng.

Nhiều chương trình tiêu biểu đã được triển khai tại Lai Châu, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Khánh Hòa, Huế… giúp hàng nghìn thanh niên bước đầu tiếp cận kỹ năng kinh doanh số.

Trong đó, TikTok Uni Tour – chuỗi sự kiện được tổ chức tại các trường đại học trên cả nước – dự kiến thu hút hàng trăm nghìn sinh viên tham gia, mang đến cơ hội trải nghiệm và học hỏi trực tiếp từ các chuyên gia nội dung, doanh nghiệp và nền tảng.

Ông Khôi chia sẻ: “Chúng tôi muốn trao cơ hội để mỗi thanh niên có thể trở thành một doanh nhân kỹ thuật số. Khi họ có kỹ năng, có nền tảng và hiểu được cách vận hành thương mại điện tử, đó sẽ là chìa khóa để họ làm chủ tương lai.”

Đề án không chỉ hướng tới đào tạo, mà còn tạo ra mạng lưới liên kết ba bên giữa Nhà nước – Doanh nghiệp – Thanh niên. Đây là mô hình hợp tác điển hình cho quá trình xã hội hóa chuyển đổi số, góp phần hiện thực hóa chiến lược phát triển kinh tế số của Việt Nam đến năm 2030.

Bà Nguyễn Phương Ly, Phó Trưởng phòng Đào tạo eComDx, Cục TMĐT&KTS Bộ Công thương trao đổi các vấn đề pháp lí Thương mại điện tử.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Phương Ly, Phó Trưởng phòng Đào tạo eComDx, đã chia sẻ những thông tin quan trọng về Dự thảo Luật Thương mại điện tử chuẩn bị trình Quốc hội. Dự thảo lần này có nhiều điểm mới đáng chú ý, đặc biệt là các quy định liên quan đến hoạt động livestream bán hàng và tiếp thị liên kết (affiliate marketing) – hai hình thức đang phát triển mạnh trong thương mại điện tử hiện nay.

Theo bà Ly, mục tiêu của việc hoàn thiện hành lang pháp lý là để đảm bảo môi trường kinh doanh minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, tuân thủ pháp luật, thuế, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời giúp doanh nghiệp Việt Nam chủ động hơn khi hoạt động trên các nền tảng số.

Những điều chính pháp lí dự kiến được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng vững chắc cho các doanh nghiệp Mẹ & Bé – nhóm ngành đặc thù có nhu cầu cao về niềm tin và uy tín thương hiệu.

Ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok Việt Nam chia sẻ định hướng của nền tảng đồng hành cùng hoạt động thanh niên khởi nghiệp.

Chương trình còn có sự tham gia giao lưu của TikToker Quỳnh Phạm (Mẹ Sam) – một trong những Top Creator nổi bật của DAKE MCN trong ngành hàng Mẹ & Bé.

“Mẹ Sam” được cộng đồng biết đến qua những video chia sẻ gần gũi, chân thực về hành trình chăm con, nuôi dạy con và lựa chọn sản phẩm chất lượng cho gia đình.

Không chỉ là một người sáng tạo nội dung, Mẹ Sam còn là hình truyền cảm hứng của thế hệ phụ nữ khởi nghiệp trong thời đại số – vừa nuôi con, vừa kinh doanh thành công trên TikTok Shop.

Doanh thu hàng tháng của Mẹ Sam đạt mức ấn tượng, trở thành minh chứng sống động cho khả năng tạo giá trị từ nền tảng số. Quan trọng hơn, cô đã truyền cảm hứng cho hàng nghìn người trẻ – đặc biệt là các bà mẹ bỉm sữa – dám thử sức với lĩnh vực sáng tạo nội dung và kinh doanh trực tuyến.

Top Creator Quỳnh Phạm (Mẹ Sam) và bà Giang Nguyễn giao lưu trong chương trình, chia sẻ con đường khởi nghiệp vượt khó và đầy cảm hứng để thành công trên con đường kinh tế số.

Bên cạnh đó, bà Giang Nguyễn, Giám đốc Quản lý ngành hàng Mẹ & Bé và Nhóm đối tác chiến lược TikTok Shop Việt Nam, cũng chia sẻ những phân tích sâu sắc về tổng quan thị trường Mẹ & Bé trên TikTok.

Theo bà, đây là một trong những ngành hàng có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong hệ sinh thái thương mại điện tử của TikTok tại Việt Nam.

Cũng theo dữ liệu TikTok Shop, nhóm sản phẩm Mẹ & Bé đã tăng trưởng hơn 100% chỉ trong năm qua, mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam tận dụng nền tảng này để tiếp cận khách hàng trẻ.