Năm 2005, chàng trai trẻ Sài Kiệt - tốt nghiệp Đại học Công nghệ Nam Kinh - đã từ bỏ công việc viên chức ổn định tại Viện Nghiên cứu Vật lý Kỹ thuật Tây Nam để theo đuổi giấc mơ khởi nghiệp.

Anh chọn Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, làm nơi đặt nền móng cho Công ty Vật liệu Ứng dụng Siêu tinh khiết (gọi tắt là Siêu tinh khiết Ứng dụng).

Thời điểm đó, ngành sản xuất linh kiện phủ cho thiết bị sản xuất bán dẫn gần như nằm trong tay các tập đoàn nước ngoài như KoMiCo (Hàn Quốc) hay TOCALO (Nhật Bản).

Công ty nhỏ của anh gần như không có cửa trước các đối thủ nước ngoài. Để tồn tại, Siêu tinh khiết Ứng dụng phải nhận đủ mọi loại đơn hàng, từ gia công quang học chính xác đến sản xuất gốm sứ cho ngành hàng không.

Cổ phiếu Siêu tinh khiết Ứng dụng tăng hơn 700% ngay trong ngày đầu lên sàn, đưa vốn hóa công ty vượt 50 tỷ NDT, tạo nên một trong những thương vụ IPO ấn tượng nhất năm 2026. Ảnh: Sina Finance

Những hợp đồng này không phải là mục tiêu cuối cùng mà chỉ là cách để kiếm tiền nuôi dưỡng tham vọng công nghệ lõi.

Bước ngoặt lịch sử

Năm 2008, mọi thứ bắt đầu thay đổi khi người anh Sài Lâm - một kỹ sư tài năng từng làm việc tại Đức - quyết định gia nhập công ty.

Với kiến thức chuyên sâu về công nghệ phủ bề mặt, anh đã cùng em trai định hướng lại chiến lược: tập trung toàn bộ nguồn lực vào linh kiện phủ bề mặt dùng cho máy quang khắc.

Sự phân công rõ ràng giữa hai anh em tạo nên bộ máy vận hành hiệu quả. Người em Sài Kiệt đảm nhận vai trò thuyền trưởng, lo chiến lược và thị trường. Người anh Sài Lâm làm tổng công trình sư, dẫn dắt đội ngũ kỹ thuật phá vỡ từng rào cản công nghệ.

Sau nhiều năm miệt mài, năm 2011 đánh dấu cột mốc đầu tiên: Siêu tinh khiết Ứng dụng vượt qua hàng loạt bài kiểm tra khắc nghiệt và chính thức trở thành nhà cung cấp của Tập đoàn Công nghệ Trung Vi - một trong những hãng sản xuất máy bán dẫn hàng đầu Trung Quốc.

Đây là lần đầu tiên các chi tiết máy được phủ lớp bảo vệ sản xuất tại Trung Quốc được sử dụng trên thiết bị máy quang khắc của nước này.

Năm 2016, họ tiếp tục mở rộng sang khách hàng lớn thứ hai là Bắc Phương Hoa Sáng. Đến năm 2020, sản phẩm của công ty đã được tích hợp vào máy sản xuất chip 5nm, đạt đến trình độ tiên tiến nhất thế giới.

Kết quả kinh doanh đã nói lên tất cả: doanh thu tăng từ 169 triệu NDT năm 2023 lên 496 triệu NDT năm 2025, tương đương tốc độ tăng trưởng kép khoảng 71%/năm. Mảng linh kiện bán dẫn chiếm đến 95% doanh thu.

Cú IPO ‘nghẹt thở’

Ngày 14/8/2026, Siêu tinh khiết Ứng dụng chính thức lên sàn chứng khoán với giá phát hành 65,99 NDT/cổ phiếu (khoảng 257.000 đồng/cổ phiếu).

Ngay khi bắt đầu giao dịch, cổ phiếu đã tăng vọt lên 450 NDT (khoảng 1,75 triệu đồng), đạt đỉnh 554,73 NDT (khoảng 2,16 triệu đồng) trước khi chốt phiên ở mức 538 NDT (khoảng 2,09 triệu đồng), tương đương mức tăng hơn 700%.

Với cú tăng "chóng mặt" này, công ty đã vượt qua Tân Dịch Thịnh, trở thành cổ phiếu có thị giá cao nhất trong nhóm doanh nghiệp niêm yết tại Tứ Xuyên, vốn hóa thị trường vượt 50 tỷ NDT (khoảng 195.000 tỷ đồng).

Cùng nắm giữ 46,88% cổ phần, hai anh em Sài Kiệt và Sài Lâm sở hữu khối tài sản khoảng 24 tỷ NDT (tương đương 93.600 tỷ đồng) chỉ sau một ngày lên sàn.

Không chỉ vậy, Siêu tinh khiết Ứng dụng còn xây dựng chương trình cổ phiếu ưu đãi cho nhân viên với 2 quỹ dành cho cán bộ chủ chốt và một quỹ khác dành cho hơn 200 nhân viên từ kỹ sư đến công nhân nhà máy, tạo ra một thế hệ nhân viên mới với giá trị tài sản bất ngờ.

Theo Sina Finance