Tại mảnh đất Thanh Xuyên (tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam Trung Quốc) từng bị trận động đất kinh hoàng năm 2008 san phẳng, một câu chuyện khởi nghiệp như cổ tích đang dần trở thành hiện thực.

Với số tiền ít ỏi trong tay, một cô gái trẻ đã biến vùng đất hoang tàn thành trung tâm nông sản trực tuyến, tạo công ăn việc làm cho hơn 1.300 lao động; đồng thời thúc đẩy 1.100 doanh nghiệp nông thôn phát triển, với doanh thu mỗi năm hơn 60 triệu NDT (khoảng 231 tỷ đồng), cải thiện đời sống cho hơn 20.000 người dân.

Người phụ nữ ấy là Triệu Hải Linh, một người dám nghĩ, dám làm, dùng trí tuệ khởi nghiệp ngay trên mảnh đất nông thôn Trung Quốc.

Vượt qua hoang tàn

Ngày 12/5/2008, trận động đất ở dãy núi Long Môn khiến Thanh Xuyên trở thành đống đổ nát. 98% nhà cửa sụp đổ, đường sá gãy đổ, 23 xã trở thành những “hòn đảo” cô lập. Khi Triệu Hải Linh trở về, trước mắt là cảnh người dân thất thần ngồi giữa đống gạch vụn.

Triệu Hải Linh khởi nghiệp với 2.000 NDT, biến vùng đất từng bị động đất tàn phá thành trung tâm nông sản hiện đại. Ảnh: Baidu

Sinh ra và lớn lên tại đây, cô gái 21 tuổi vừa tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Tứ Xuyên quyết định không rời quê. Thay vì tìm một công việc an nhàn ở thành phố, cô chọn ở lại, tận dụng kiến thức kinh doanh và sức mạnh Internet để hồi sinh quê hương.

Những cây nấm mọc lên giữa đống đổ nát, những tổ mật ong bám vững trên vách núi - trong mắt cô, đó là những tia sáng hy vọng giữa hoang tàn.

Năm 2009, với 2.000 NDT tích cóp, cô mở “văn phòng” chỉ 5m2 trong các căn nhà tạm, bắt đầu hành trình khởi nghiệp trong điều kiện khắc nghiệt: điện nước bất ổn, mạng yếu, đường hiểm trở và không có dịch vụ vận chuyển hàng hóa.

Ban đầu, Triệu Hải Linh phải kiêm đủ mọi vai: đi rừng thu mua nông sản, chụp ảnh, thiết kế trang web, chăm sóc khách hàng và tự vận chuyển hàng hóa. Cô băng rừng, vượt núi hàng giờ đồng hồ, chân phồng rộp vẫn không than mệt. Hàng hóa được gửi theo xe khách ra thành phố để chuyển tiếp cho khách, công việc vất vả và kéo dài nhiều ngày.

Những trở ngại tưởng như không thể giải quyết: dịch vụ vận chuyển từ Thanh Xuyên hầu như không có. Cô kiên trì thuyết phục các công ty chuyển phát, cuối cùng một đơn vị bị thuyết phục và mở dịch vụ tại địa phương, giúp cô đưa hàng ra thị trường.

Triệu Hải Linh còn phải thuyết phục nông dân tin vào mô hình kinh doanh online. Ban đầu, nhiều người nghi ngờ, thậm chí xem cô như kẻ lừa đảo. Cô không nản chí, đi từng nhà giải thích, minh bạch thanh toán, hướng dẫn cách định giá sản phẩm.

Dần dần, người dân tin tưởng, ký hợp đồng dài hạn và cùng cô xây dựng thương hiệu nông sản Thanh Xuyên,

Nông dân địa phương tham gia mô hình "công ty - hợp tác xã - nông dân" do Triệu Hải Linh xây dựng, thu hoạch nấm và các sản phẩm nông sản. Ảnh: Baidu

Xây dựng ‘đế chế nông sản’

Chỉ sau một năm, cửa hàng “Hải Linh Sơn Trân” trên sàn thương mại điện tử Taobao đạt doanh thu hơn 1 triệu NDT (khoảng 3,86 tỷ đồng). Đến năm 2011, doanh thu vượt 5 triệu NDT (khoảng 19,3 tỷ đồng). Cô mở rộng sang kênh offline, ký hợp đồng với siêu thị, thiết lập cơ sở thu mua ổn định với nông dân, đảm bảo chất lượng và nguồn cung.

Năm 2010, Triệu Hải Linh thành lập công ty, phát triển mô hình “công ty - hợp tác xã - nông dân”. Công ty thuê đất, xây dựng cơ sở trồng nấm theo tiêu chuẩn, cung cấp giống, hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. Nông dân tham gia theo hình thức góp đất hoặc nhận khoán sản xuất, cùng chia lợi nhuận.

Công ty còn mở cửa hàng, hợp tác với siêu thị, phát triển các sản phẩm chế biến như nấm khô, mật ong cô đặc. Tất cả đều được kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, nâng cao giá trị sản phẩm.

Doanh nghiệp của Triệu Hải Linh tạo công ăn việc làm cho hơn 1.300 lao động, đặc biệt là phụ nữ và người cao tuổi tại địa phương, giúp nông dân tăng thu nhập bình quân 16.000 NDT (khoảng 61,7 triệu đồng)/năm.

Nhiều thanh niên từ thành phố trở về quê khởi nghiệp, học theo mô hình của cô, tiếp thêm sức sống mới cho nông thôn.

Mô hình kinh doanh của cô thúc đẩy toàn bộ chuỗi ngành nông nghiệp cả vùng, từ trồng trọt, chế biến đến bán lẻ, đồng thời kích thích phát triển các ngành liên quan như logistics, đóng gói, du lịch. Thương hiệu “Hải Linh Sơn Trân” trở thành biểu tượng uy tín, giúp nông sản quê lan tỏa khắp cả Trung Quốc.

Triệu Hải Linh nhận nhiều giải thưởng danh giá. Các chuyên gia Trung Quốc và truyền thông đánh giá cao mô hình kinh doanh sáng tạo của cô, coi đây là hình mẫu có thể nhân rộng cho các vùng nông thôn khác, góp phần vào chiến lược phát triển nông thôn và khởi nghiệp của thế hệ trẻ.

Theo Baidu