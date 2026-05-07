Bảy tháng sau khi các cơn bão Matmo và Bualoi đổ bộ vào Việt Nam gây lũ lụt, sạt lở đất diện rộng tại miền Bắc và miền Trung, nhiều khu vực ở tỉnh Thái Nguyên đang từng bước phục hồi. Từ những tuyến đường giao thông nông thôn được nâng cấp, các căn nhà chống chịu thiên tai được khởi công đến các hoạt động hỗ trợ sinh kế, quá trình tái thiết sau thiên tai đang hướng tới phục hồi bao trùm và tăng cường khả năng chống chịu cho cộng đồng.

Ngày 6/5/2026, đoàn công tác gồm Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Việt Nam thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng UNDP Việt Nam đã tới xã Đồng Hỷ để chứng kiến các hoạt động phục hồi tại địa phương.

Lễ khởi công xây dựng nhà mới cho người dân tại xã Đồng Hỷ.

Vào tháng 10/2025, các cơn bão Matmo và Bualoi đã gây ra lũ lụt và sạt lở đất trên diện rộng tại miền Trung và miền Bắc, làm hư hại nhà cửa, cơ sở hạ tầng và các dịch vụ thiết yếu. Riêng tại Thái Nguyên, mực nước sông Cầu vượt mức lũ lịch sử, làm ngập hơn 200.000 ngôi nhà và gây ảnh hưởng tới các hộ nghèo, nhóm dễ bị tổn thương sinh sống dọc theo sông. Tổng thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 4.295,6 tỷ đồng.

Sau thiên tai, Chính phủ Australia đã hỗ trợ nguồn tài chính để UNDP triển khai dự án phục hồi tại Thái Nguyên, tập trung vào khôi phục sinh kế và tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng. Dự án ưu tiên các nhóm dễ bị tổn thương nhất gồm hộ nghèo, cận nghèo, phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và các cộng đồng phải di dời.

Tại xã Đồng Hỷ, đoàn công tác đã chứng kiến lễ bàn giao tuyến đường giao thông nông thôn được nâng cấp, lễ khởi công xây dựng nhà ở chống chịu thiên tai và các hoạt động hỗ trợ cho một hợp tác xã địa phương, qua đó thể hiện cam kết chung đối với quá trình phục hồi bao trùm và bền vững, đặc biệt chú trọng đến phụ nữ.

Bên cạnh hỗ trợ hạ tầng và nhà ở, dự án còn triển khai các hoạt động nâng cao năng lực cho đội ứng phó cấp xã, cung cấp trang thiết bị cứu hộ, hỗ trợ tiền mặt đa mục đích và các sáng kiến phục hồi sinh kế. Các hoạt động này góp phần tăng cường năng lực ứng phó với các cú sốc trong tương lai, đồng thời hỗ trợ các hợp tác xã địa phương sớm khôi phục sản xuất, góp phần tạo việc làm và ổn định thu nhập cho người dân vùng bị ảnh hưởng.

Ông Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác giữa Việt Nam, Chính phủ Australia và UNDP trong hỗ trợ người dân ứng phó và phục hồi sau thiên tai. Biến đổi khí hậu đang gây tác động ngày càng nghiêm trọng tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam và tỉnh Thái Nguyên. Riêng năm 2025, thiên tai đã gây thiệt hại cho tỉnh khoảng 13 nghìn tỷ đồng. Sự hỗ trợ kịp thời của Chính phủ, các bộ, ngành trung ương, UNDP và Đại sứ quán Australia đã góp phần giúp người dân vùng bị ảnh hưởng từng bước ổn định cuộc sống và phục hồi sinh kế”.

Phó Đại sứ Australia tại Việt Nam, bà Renée Deschamps, cho biết: “Việt Nam là đối tác quan trọng của Australia tại khu vực Đông Nam Á, và chúng tôi luôn sát cánh cùng nhân dân Việt Nam trong những thời điểm khó khăn. Có mặt tại tỉnh Thái Nguyên hôm nay và chứng kiến những tác động từ sự hỗ trợ của Australia và cả tinh thần kiên cường của người dân Việt Nam sau các trận lũ lụt tàn khốc năm ngoái khiến tôi vô cùng xúc động”.

Tại Đồng Hỷ, lễ khởi công xây dựng nhà ở chống chịu thiên tai cho bà Hoàng Thị Liên, một trong những đối tượng thụ hưởng dễ bị tổn thương nhất, đã được tổ chức với sự tham gia của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên, các đối tác dự án và chính quyền địa phương.

Phát biểu tại sự kiện, ông Vũ Thái Trường, Trưởng Ban Biến đổi khí hậu, Năng lượng và Môi trường của UNDP Việt Nam, nhấn mạnh: “Ngôi nhà mới này không chỉ đơn thuần là nơi trú ngụ. Đây là một khoản đầu tư cho thích ứng với biến đổi khí hậu, giúp giảm thiểu rủi ro trong tương lai và tăng cường khả năng chống chịu của gia đình trước các cơn bão và lũ lụt xuất hiện ngày càng thường xuyên và dữ dội”.

Bên cạnh việc xây dựng mới và sửa chữa 60 căn nhà bị hư hỏng, dự án còn nâng cấp hai tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần cải thiện kết nối, đảm bảo việc đi lại an toàn hơn, đặc biệt trong mùa mưa, đồng thời hỗ trợ sinh kế địa phương và lưu thông hàng hóa.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Việt Nam, nhận định: Đầu tư vào phục hồi và nâng cấp các tuyến giao thông nông thôn không chỉ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra, mà quan trọng hơn là khôi phục tính kết nối, tạo thuận lợi cho đi lại, sản xuất, thương mại và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu. Đây là minh chứng rõ nét cho nguyên tắc “phục hồi sớm gắn với phát triển bền vững”.