Cao Bằng:

Phổ cập thông tin, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức

Kế hoạch tuyên truyền Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng do UBND tỉnh ban hành đã nêu rõ: Công tác tuyên truyền về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được triển khai với yêu cầu “kịp thời, thường xuyên, toàn diện, có chiều sâu”, đồng thời đổi mới phương thức theo hướng tận dụng tối đa nền tảng số, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Một điểm nhấn của Kế hoạch là mục tiêu phổ cập thông tin, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong toàn xã hội. Ngay trong năm 2026, 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh sẽ được học tập, phổ biến nội dung cốt lõi của Nghị quyết 57 cùng các văn bản liên quan như Nghị quyết 71/NQ-CP, Chương trình số 29-CTr/TU và Quyết định 1139/QĐ-UBND; 100% sở, ban, ngành và địa phương phải tổ chức tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và hệ thống thông tin cơ sở.

Đáng chú ý, hệ thống truyền thông cơ sở được huy động tối đa để lan tỏa thông tin về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. 100% hệ thống thông tin cơ sở thực hiện đăng, phát lại các sản phẩm truyền thông từ Trung ương và địa phương, đảm bảo thông tin đến tận cơ sở, góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận thông tin giữa các vùng, nhóm dân cư.

Tỉnh Cao Bằng đặt mục tiêu đến năm 2030, “ít nhất 80% người dân tiếp cận thông tin định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia thông qua hệ thống thông tin cơ sở”. Chỉ tiêu quan trọng này phản ánh hiệu quả của quá trình giảm nghèo thông tin ở tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn.

Cùng với đó, đội ngũ làm công tác truyền thông cũng được chú trọng nâng cao năng lực. Tỉnh phấn đấu đến năm 2030, ít nhất 70% cán bộ chuyên trách truyền thông, thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại được đào tạo kỹ năng truyền thông số và nội dung khoa học, công nghệ. Đây là yếu tố then chốt để đảm bảo thông tin không chỉ đến được với người dân mà còn “đúng, trúng, hấp dẫn”.

Nâng cao năng lực số nhờ phong trào “Bình dân học vụ số”

Nhằm nâng cao năng lực số cho người dân, Kế hoạch tuyên truyền Nghị quyết số 57 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh nhiệm vụ triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, trang bị kỹ năng số cơ bản, giúp người dân dễ dàng tiếp cận, sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng số.

Lực lượng nòng cốt triển khai nhiệm vụ này là các tổ công nghệ số cộng đồng. Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu 80% thành viên các tổ công nghệ số cộng đồng được bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kỹ năng số, tiến tới 100% thành viên nắm vững kiến thức và kỹ năng số vào năm 2030.

Để tăng tốc đưa công nghệ đến gần người dân, UBND tỉnh yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng số cơ bản, tương tác với chính quyền, qua đó thúc đẩy chuyển đổi số từ cấp cơ sở - nơi gần dân nhất, sát thực tiễn nhất.

Thời gian tới, các hình thức truyền thông tiếp tục được đa dạng hóa, từ báo chí, cổng thông tin điện tử, hệ thống loa truyền thanh cơ sở đến các nền tảng số, mạng xã hội… Đặc biệt, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), chatbot trong hỗ trợ truyền thông tại cơ sở được khuyến khích triển khai, góp phần hiện đại hóa phương thức truyền tải thông tin.

Song song đó, các hoạt động tuyên truyền trực tiếp như hội thảo khoa học, tọa đàm, diễn đàn, sinh hoạt chi bộ, các cuộc thi trực tuyến về kỹ năng số… cũng được đẩy mạnh nhằm tạo sự tương tác và lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Kế hoạch tuyên truyền Nghị quyết 57 không chỉ dừng ở nhiệm vụ truyền thông mà còn hướng tới tạo “xung lực mới” cho tỉnh Cao Bằng. Thông qua việc nâng cao nhận thức cho cộng đồng, tỉnh kỳ vọng khơi dậy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Các sở, ngành, địa phương được yêu cầu chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp, chịu trách nhiệm về hiệu quả triển khai, tránh hình thức, dàn trải. Nguồn lực thực hiện được huy động từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác, đảm bảo tính khả thi và bền vững.

Với cách tiếp cận đồng bộ, bài bản và đặt ra nhiều chỉ tiêu cụ thể, Cao Bằng đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo thông tin về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nâng cao năng lực số cho người dân. Đây không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là nền tảng lâu dài để địa phương bứt phá, bắt kịp xu thế phát triển trong kỷ nguyên số.