Đầu năm nay, tác nhân AI (AI Agent) OpenClaw đã trở thành hiện tượng toàn cầu khi đông đảo người dùng xếp hàng để tải trợ lý kỹ thuật số này về thiết bị.

CEO Nvidia Jensen Huang đã dành nhiều lời khen ngợi, gọi đây là "ChatGPT tiếp theo". Trong khi đó, OpenAI nhanh chóng chiêu mộ tác giả của OpenClaw là Peter Steinberger, một động thái cho thấy tham vọng rõ ràng của phòng thí nghiệm AI này.

Vài tháng sau, cuộc đua phát triển công nghệ AI Agent - các công cụ có khả năng tự động thực thi nhiệm vụ cho người dùng - bắt đầu nóng lên giữa các ông lớn công nghệ.

Người dân Trung Quốc tập trung tại một sự kiện của Baidu để tải OpenClaw hồi tháng 3. Ảnh: Bloomberg

Theo Financial Times, trong tuần qua, cả Meta và Google đều được cho là đang phát triển các trợ lý AI tác nhân. Meta đang xây dựng một "trợ lý AI được cá nhân hóa cao để thực hiện các công việc hàng ngày" cho người dùng.

Trong khi đó, Business Insider đưa tin Google đang phát triển một "trợ lý cá nhân hoạt động 24/7 phục vụ công việc, học tập và đời sống hàng ngày, được phát triển dựa trên mô hình Gemini".

Meta không phản hồi yêu cầu bình luận, còn Google từ chối đưa ra ý kiến.

"Chất xúc tác trực tiếp chính là OpenClaw", Nick Patience, trưởng bộ phận AI tại Futurum Group, chia sẻ với CNBC. "Trợ lý mã nguồn mở này chứng minh thị trường đang thực sự khát khao một AI có khả năng hành động thay vì chỉ đưa ra câu trả lời".

Ông nhận định áp lực cạnh tranh là động lực dễ thấy, nhưng ẩn sau đó là một logic sâu xa hơn. "Tác nhân AI là thời điểm các nền tảng AI chuyển dịch từ trung tâm chi phí sang hạ tầng tạo ra doanh thu, thông qua thương mại, quảng cáo hoặc năng suất doanh nghiệp".

Theo Malik Ahmed Khan, nhà phân tích cấp cao tại Morningstar, đối với các công ty sở hữu mảng quảng cáo và thương mại điện tử lớn như Google và Meta, các trợ lý AI có khả năng thực hiện giao dịch sẽ là một động lực thúc đẩy giá trị quan trọng.

Nhà phân tích Arun Chandrasekaran của Gartner đánh giá các tập đoàn công nghệ lớn coi AI tác nhân là chìa khóa để tăng lượng đăng ký trả phí và duy trì quyền kiểm soát nền tảng.

"Tác nhân AI có thể tạo ra nhiều tương tác, tiện ích hơn và giữ chân khách hàng gắn bó với nền tảng nhờ khả năng mang lại các giá trị hiện hữu", ông nói. "Ngoài ra, các trợ lý này có độ gắn kết cao hơn nhờ khả năng học hỏi liên tục và nắm bắt ngữ cảnh của người dùng qua thời gian".

Tuy nhiên, vấn đề bảo mật và quản trị xung quanh AI tác nhân vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Hồi tháng 2, một nhân viên Meta đã thu hút sự chú ý lớn khi chia sẻ việc OpenClaw tự ý xóa một lượng lớn email.

Bên cạnh đó là bài toán về niềm tin và cách các doanh nghiệp quản lý rủi ro khi một AI tác nhân thực hiện sai tác vụ.

"Sự chuyển dịch từ các hệ thống AI 'nói sai' sang các hệ thống AI 'làm sai' là một thách thức quản trị rủi ro hoàn toàn khác biệt về mặt bản chất", ông Patience nhận định. "Hầu hết các doanh nghiệp, và thậm chí phần lớn các nhà cung cấp, hiện vẫn chưa sẵn sàng để xử lý vấn đề này ở quy mô lớn".

Bất chấp những rào cản đó, AI tác nhân dự kiến sẽ tiếp tục thống trị các cuộc thảo luận của giới phân tích. CEO AMD Lisa Su cho biết các trợ lý này đang thúc đẩy nhu cầu khổng lồ trong chu kỳ AI mới.

"Phát triển tác nhân AI không phải là một dự án phụ; đây là chủ đề trọng tâm trong lộ trình năm 2026 của các hãng và thể hiện bước ngoặt chuyển dịch từ tìm kiếm sang hành động", Craig Le Clair, nhà phân tích chính tại Forrester khẳng định.

Arjun Bhatia, đồng trưởng bộ phận nghiên cứu cổ phiếu công nghệ tại William Blair, nhận định cuộc cạnh tranh giữa các ông lớn công nghệ, các công ty phát triển mô hình tiên phong, các nhà cung cấp phần mềm lâu đời và các công ty khởi nghiệp mới sẽ ngày càng khốc liệt khi họ chạy đua xây dựng các công cụ AI hái ra tiền.

(Theo CNBC)