Các hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 12/5 đến 18/5/2026.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 12/5 đến 18/5/2026 với tinh thần thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, tuân thủ nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ về tiết giảm chi ngân sách nhà nước.

Chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2026 nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng thông điệp "Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - động lực chính của mô hình tăng trưởng mới".

Nội dung các hoạt động tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam; đồng thời tôn vinh đội ngũ trí thức, nhà khoa học, cán bộ quản lý, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, các hoạt động cũng đẩy mạnh phổ biến, ứng dụng các thành tựu nổi bật, qua đó khẳng định vai trò nền tảng và động lực của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đối với mô hình tăng trưởng mới.

Các hoạt động chính bao gồm: Treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng tại trụ sở các cơ quan, đơn vị; tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử và nền tảng số; tăng cường sản xuất, phát sóng phóng sự, phim tài liệu, tin bài về thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam; phát động các phong trào thi đua, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có đóng góp tiêu biểu trong lĩnh vực này.