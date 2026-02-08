Tối 8/2, đại diện Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, Phòng Phòng ngừa, điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, thu thập tài liệu, xác lập chuyên án triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.

Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, do Nguyễn Viết Duy (SN 1989, trú tại TPHCM) trực tiếp quản lý.

Đối tượng Nguyễn Viết Duy. Ảnh: CA

Từ tháng 12/2024 đến khi bị triệt phá, Nguyễn Viết Duy cùng một số đối tượng đã bàn bạc, sử dụng các tài khoản đại lý cá độ để chia tách, giao cho người chơi tham gia cá độ bóng đá, qua đó thu lợi bất chính từ nhiều trận đấu thuộc các giải bóng đá khác nhau.

Các đối tượng khai nhận việc thanh toán tiền thắng, thua trong cá độ bóng đá được thực hiện vào ngày thứ Hai hàng tuần, thông qua hình thức trả tiền mặt trực tiếp hoặc chuyển khoản qua nhiều tài khoản ngân hàng.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong thời gian từ tháng 9/2025 đến tháng 1/2026, tổng số điểm sử dụng để cá độ bóng đá trên các tài khoản lên tới khoảng 30 triệu điểm, tương đương khoảng 900 tỷ đồng.

Đến nay, Cục Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 19 bị can để tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật. Việc triệt phá đường dây này góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, đồng thời cảnh tỉnh các đối tượng có ý định tổ chức hoạt động đánh bạc trên không gian mạng.