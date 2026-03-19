Ngày 19/3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang lập hồ sơ xử lý vụ tổ chức quảng cáo cho trang web cá cược trái phép và tụ điểm đánh bạc ăn tiền dưới hình thức trò chơi điện tử.

Chương trình sự kiện quảng cáo trang web cờ bạc được N.M.H. dàn dựng tại khu vực hồ bơi resort. Ảnh: Hoàng Long

Trước đó, khoảng 20h ngày 15/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an phường Mũi Né kiểm tra một resort tại khu phố Hàm Tiến 2.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhóm thanh niên đang tổ chức sự kiện tại khu vực hồ bơi nhằm quảng cáo cho một trang web cá cược trái phép. Người đứng ra dàn dựng chương trình là N.M.H. (27 tuổi, trú phường Thủ Đức, TPHCM).

Làm việc với cơ quan công an, H. khai được một “đối tác” liên hệ qua mạng xã hội, thuê tổ chức sự kiện quảng bá website cá cược với giá 95 triệu đồng, đã nhận trước 65 triệu đồng tiền đặt cọc.

Để thực hiện, H. thuê resort, lắp đặt sân khấu, hệ thống âm thanh, ánh sáng, đồng thời bố trí MC, mời DJ, dancer và huy động nhiều người tham gia tạo không khí sôi động phục vụ quảng cáo.

Hiện trường vụ việc và những người tham gia đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử bắn cá, quay số trúng thưởng bị phát hiện. Ảnh: Hoàng Long

Cũng tối cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Phú Thủy đột kích một điểm đánh bạc tại số nhà 138/1 đường Nguyễn Thông - Phú Hài.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 20 người đang tham gia đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử bắn cá và quay số trúng thưởng. Tang vật thu giữ gồm 5 máy bắn cá, 1 máy quay số và hơn 22 triệu đồng tiền mặt.

Các vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.