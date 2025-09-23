Ngày 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với ba đối tượng: Trịnh Đình Luân (SN 1991), Trịnh Đình Long (SN 1994, em của Luân, cùng trú tại thôn Lập Ái, xã Đại Lai, tỉnh Bắc Ninh) và Triệu Xuân Tiến (SN 1997, trú tại thôn Nặm Đét, xã Bảo Nhai, tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”, trong vụ hành hung người hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông.

Công an tỉnh đọc quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Triệu Xuân Tiến.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 18h30 ngày 7/9, anh Trần Văn C. (SN 1991, trú tại phường Bồng Lai), tổ chức một bữa tiệc liên hoan tại nhà riêng. Sau buổi tiệc, nhóm người gồm Trịnh Đình Luân, Trịnh Đình Long, Triệu Xuân Tiến và một số người khác tiếp tục đi hát karaoke tại quán HD trên Quốc lộ 18. Riêng anh C. và một người khác trở về nhà ngủ.

Khoảng 22h20 cùng ngày, Trịnh Đình Luân điều khiển xe máy biển kiểm soát 37F1-047.83 chở Nguyễn Đức Minh (SN 1997, trú tại phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng) về nhà.

Khi đến khu vực đê hữu sông Đuống thuộc thôn Vạn Ty, xã Nhân Thắng, do say rượu và mất kiểm soát, Luân điều khiển xe đi sát mép đường và tự gây tai nạn, khiến cả hai người bị thương nhẹ, nằm tại hiện trường.

Đến hơn 23h cùng ngày, anh Nguyễn Đức Vĩnh (SN 1982, trú tại thôn Vạn Ty), đang lái ô tô chở người thân từ bệnh viện về, phát hiện vụ tai nạn nhưng chưa thể dừng lại giúp đỡ ngay.

Sau khi đưa người thân nhà về, anh Vĩnh quay lại hiện trường cùng với anh Nguyễn Bá Thành (SN 1993), anh Nguyễn Bá Trung (SN 1988, em trai anh Vĩnh) và anh Nguyễn Đức Đại (SN 1987, cùng trú tại thôn Vạn Ty), để hỗ trợ sơ cứu và cảnh báo cho người đi đường.

Tại hiện trường, nhóm anh Vĩnh xác định nạn nhân không bị thương nặng và được thông báo rằng người nhà sắp đến đón, nên đã ở lại hỗ trợ phân luồng giao thông, tránh nguy hiểm cho các phương tiện khác.

Một lúc sau, Trịnh Đình Long chở theo Vi Văn Nụi (SN 1979, trú tại xã Châu Lý, tỉnh Nghệ An), đến hiện trường. Do hiểu lầm nhóm anh Vĩnh là người gây tai nạn, Long đã có hành vi kích động, lao vào hành hung.

Dù được Nụi can ngăn, Long vẫn không dừng lại. Sau đó, Luân, Tiến (Luân gọi Tiến ra chỗ mình gặp tai nạn - PV) và Long tiếp tục tấn công nhóm anh Vĩnh, khiến anh Vĩnh và anh Trung bị thương nặng, phải điều trị tại bệnh viện. Hai người còn lại là anh Thành và anh Đại bị thương phần mềm, tự điều trị tại nhà.

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy các đối tượng đã có hành vi “Cố ý gây thương tích” với tính chất côn đồ, gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.