XEM CLIP:

Theo nội dung đoạn Clip, sau khi kéo, giữ người ngồi sau xe máy khiến chiếc xe này bị đổ, một bảo vệ đã xông vào đánh người đàn ông điều khiển xe máy.

Sau đó 3 bảo vệ giữ lại người đàn ông điều khiển xe máy và dùng gậy liên tục vụt, đánh.

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, vụ việc trong clip xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa số 1 Lào Cai, phường Âu Lâu (Lào Cai). Thời điểm trên có một xe khách đến đón khách tại sảnh của bệnh viện.

3 bảo vệ dùng gậy vụt, đánh liên tục vào người đàn ông. Ảnh: A Quang

Theo đại diện nhà xe cho biết, vụ xô xát giữa 3 bảo vệ và người đàn ông nêu trên xảy ra vào khoảng 12h trưa 19/9. Người đàn ông bị đánh là tài xế xe ôm thường xuyên đón trả khách trước cổng bệnh viện và người ngồi sau bị giữ, kéo lại là bệnh nhân vừa đến khám, điều trị tại bệnh viện. Sau đó giám đốc bệnh viện có mặt tại nơi xảy ra xô xát để hoà giải, giải quyết vụ việc.

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV, ông Phạm Tiến Dũng, Chủ tịch UBND phường Âu Lâu cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc UBND phường đã nắm, trao đổi thông tin với phía Bệnh viện Đa khoa số 1 Lào Cai. Đồng thời, lực lượng Công an phường Âu Lâu cũng đã vào cuộc xác minh, làm rõ.

Theo ông Dũng, phía bệnh viện đã làm việc với công ty thực hiện nhiệm vụ bảo an của bệnh viện để đình chỉ công việc của 3 bảo vệ đã đánh người và thực hiện công tác hoà giải mâu thuẫn giữa các bên liên quan.