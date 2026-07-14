Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết liên quan đến đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, cơ quan chức năng đã tiếp tục mở rộng chuyên án và khởi tố thêm 4 bị can về tội Buôn lậu.

Các bị can gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ (SN 1960), trú tại phường An Đông, TPHCM, Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý (chủ tiệm vàng Kim Lý).

Đối tượng Lê Thị Ngọc Mỹ (chủ tiệm vàng Kim Lý). Ảnh: CACC

Nguyễn Thị Liên (SN 1980), trú tại phường An Đông, TPHCM, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm).

Hoàng Thị Thanh Nga (SN 1980), trú tại phường Vườn Lài, TPHCM, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA (chủ tiệm vàng Nga Châu Âu).

Trần Tiễn Như Nghi (SN 1987), trú tại phường Bình Thạnh, TPHCM, nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ (PNJ-LAB).

Trước đó, theo kết quả điều tra, các đối tượng cầm đầu đường dây là người Ấn Độ, chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hồng Kông (Trung Quốc).

Các đối tượng đã thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông, sau đó tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam để tiêu thụ.

Để qua mặt cơ quan chức năng, đường dây được tổ chức theo mô hình nhiều tầng nấc, trong đó mỗi đối tượng chỉ đảm nhiệm một công đoạn như vận chuyển, tiếp nhận, phân phối hoặc quản lý tiền hàng.

Đối tượng Trần Tiễn Như Nghi (áo xanh); Nguyễn Thị Liên (áo hồng) và Hoàng Thị Thanh Nga (áo đen hoa vàng). Ảnh: CACC

Từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với tổng doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án trên, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố 31 bị can, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều tang vật liên quan; bước đầu xác định số tiền thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra.